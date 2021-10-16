Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Красная" зона: в Херсоне вдвое увеличилось количество желающих вакцинироваться

Суббота, 16 октября 2021, 05:45
Красная зона: в Херсоне вдвое увеличилось количество желающих вакцинироваться
Фото: МЗ

Возросло количество желающих вакцинироваться в Херсоне, который вошел в "красного" уровня эпидемической опасности распространения СOVID-19.

Источник: генеральный директор Херсонской городской клинической больницы им. Е. Карабелеша Алла Малицкая, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Больница проводит работу по вакцинации от начала (кампании – ред.), сегодня мы являемся лидерами в регионе, вакцинировано более 53 000 пациентов.

Последнюю неделю, особенно последние четыре дня – очень большой спрос на вакцинацию: если раньше мы вакцинировали 400-500 человек (за день – ред.), то на сегодня вакцинируем 800 и больше".

Детали: Малицкая отметила, что в больнице действуют три пункта вакцинации, из которых один работает без выходных, а остальные – шесть дней в неделю.

Директор отметила, что в течение всего лета медики "работали в выходные, но, к сожалению, население пренебрегало рекомендациями, было очень много скептиков, которые сейчас стоят в очередях на вакцинацию".

Сейчас больница ведет переговоры об открытии дополнительных пунктов вакцинации.

В частности, как отметила Малицкая, к медикам обратились руководители одной из сетей строительно-хозяйственных супермаркетов, предложив свои услуги по открытию такого пункта.

Напомним: На территории Херсонщины с 15 октября вступили в силу ограничения "красного" уровня эпидемической опасности распространения СOVID-19, в Херсоне работают 12 противоковидных патрулей.

Темы: Херсонвакцинация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Все новости...
Херсон
РФ обстреляла гумштаб и жилые дома Херсона: есть раненые, в области - погибшая
РФ может атаковать вокзал в Херсоне в ближайшие часы, ОВА просит быть в укрытиях
Враг обстрелял Херсон: пострадал один человек
Последние новости
12:58
В Украине корью заболело в пять раз больше людей, чем в прошлом году – Минздрав
12:56
Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"
12:53
Глава МО Британии о "Новочеркасске": за 4 месяца уничтожено 20% Черноморского флота РФ
12:50
Погода на среду: будет облачно с прояснениями, местами дождь
12:49
Действительно ли обезжиренные молочные продукты более полезны для здоровья – объясняют ученые
12:39
Зеленский провел Ставку: оружие на 2024 год, дроны, фронт
12:24
Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь
12:24
Украинский институт книги призвал государство погасить 45-миллионный долг
12:05
Мировые банки в этом году уволили более 60 тысяч работников
12:05
видеоНа дне гранитного карьера на Днепропетровщине установили елку с гирляндами
Все новости...
Реклама: