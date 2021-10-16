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"Красная" зона: в Херсоне вдвое увеличилось количество желающих вакцинироваться

Суббота, 16 октября 2021, 05:45
Фото: МЗ

Возросло количество желающих вакцинироваться в Херсоне, который вошел в "красного" уровня эпидемической опасности распространения СOVID-19.

Источник: генеральный директор Херсонской городской клинической больницы им. Е. Карабелеша Алла Малицкая, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Больница проводит работу по вакцинации от начала (кампании – ред.), сегодня мы являемся лидерами в регионе, вакцинировано более 53 000 пациентов.

Последнюю неделю, особенно последние четыре дня – очень большой спрос на вакцинацию: если раньше мы вакцинировали 400-500 человек (за день – ред.), то на сегодня вакцинируем 800 и больше".

Детали: Малицкая отметила, что в больнице действуют три пункта вакцинации, из которых один работает без выходных, а остальные – шесть дней в неделю.

Директор отметила, что в течение всего лета медики "работали в выходные, но, к сожалению, население пренебрегало рекомендациями, было очень много скептиков, которые сейчас стоят в очередях на вакцинацию".

Сейчас больница ведет переговоры об открытии дополнительных пунктов вакцинации.

В частности, как отметила Малицкая, к медикам обратились руководители одной из сетей строительно-хозяйственных супермаркетов, предложив свои услуги по открытию такого пункта.

Напомним: На территории Херсонщины с 15 октября вступили в силу ограничения "красного" уровня эпидемической опасности распространения СOVID-19, в Херсоне работают 12 противоковидных патрулей.

Темы: Херсонвакцинация
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