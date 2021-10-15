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"Червона" зона: на Херсонщині працюють протиковідні патрулі

П'ятниця, 15 жовтня 2021, 15:50
фото: ДПСУ

На території Херсонщини із 15 жовтня набрали чинності обмеження "червоного" рівня епідемічної небезпеки поширення СOVID-19, у Херсоні працюють 12 протиковідних патрулів.

Джерело: Херсонська міськрада, в.о.заступника міського голови Роман Головня

Пряма мова: "Ми моніторимо питання дотримання карантинних вимог – у Херсоні наразі працює 12 протиковідних патрулів. У цьому напрямку посилено працюють також правоохоронні органи".

Деталі: За словами Головні, у Херсоні опорні для боротьби з коронавірусом лікарні заповнені більш, ніж на 95%.

Людей госпіталізують до лікарень, які знаходяться поряд із Херсоном – до Білозерської районної лікарні зокрема.

Щодо роботи громадського транспорту, то на маршрути міста вийшли тролейбуси і автобуси у повному складі.

Загальними правилами карантину у "червоній" зоні забороняється:

  • робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень навинос,
  • робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо,
  • робота закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл,
  • робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів,
  • проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів,
  • робота закладів культури, окрім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.

Обмеження не будуть застосовуватися за умови наявності у всіх відвідувачів, працівників та організаторів "зеленого" COVID-сертифікату про повну вакцинацію.  

У "червоній" зоні дозволяється робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів.

У громадських місцях обов’язкове носіння маски та дотримання дистанції в 1,5 м. У громадському транспорті займаються лише пасажирські місця.

Нагадаємо: 

  • З 21 жовтня міжрегіональні перевезення у "жовтих", "помаранчевих" та "червоних" зонах будуть дозволені за умови наявності COVID-сертифікатів у всіх водіїв та пасажирів. Відповідальність за їх наявність нестиме перевізник.
  • 12 жовтня на засідання ТЕБ та НС Херсонську область вирішили відправити у "червону" зону епідемічної небезпеки через темпи поширення COVID-19. У регіоні підвищений рівень та динаміка госпіталізацій. 
  • Кабінет міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 грудня 2021 року. 

Українська правда
Теми: Херсонська областькоронавірускарантинCovid-2019


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