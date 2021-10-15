"Червона" зона: на Херсонщині працюють протиковідні патрулі
На території Херсонщини із 15 жовтня набрали чинності обмеження "червоного" рівня епідемічної небезпеки поширення СOVID-19, у Херсоні працюють 12 протиковідних патрулів.
Джерело: Херсонська міськрада, в.о.заступника міського голови Роман Головня
Пряма мова: "Ми моніторимо питання дотримання карантинних вимог – у Херсоні наразі працює 12 протиковідних патрулів. У цьому напрямку посилено працюють також правоохоронні органи".
Деталі: За словами Головні, у Херсоні опорні для боротьби з коронавірусом лікарні заповнені більш, ніж на 95%.
Людей госпіталізують до лікарень, які знаходяться поряд із Херсоном – до Білозерської районної лікарні зокрема.
Щодо роботи громадського транспорту, то на маршрути міста вийшли тролейбуси і автобуси у повному складі.
Загальними правилами карантину у "червоній" зоні забороняється:
- робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень навинос,
- робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо,
- робота закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл,
- робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів,
- проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів,
- робота закладів культури, окрім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.
Обмеження не будуть застосовуватися за умови наявності у всіх відвідувачів, працівників та організаторів "зеленого" COVID-сертифікату про повну вакцинацію.
У "червоній" зоні дозволяється робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів.
У громадських місцях обов’язкове носіння маски та дотримання дистанції в 1,5 м. У громадському транспорті займаються лише пасажирські місця.
Нагадаємо:
- З 21 жовтня міжрегіональні перевезення у "жовтих", "помаранчевих" та "червоних" зонах будуть дозволені за умови наявності COVID-сертифікатів у всіх водіїв та пасажирів. Відповідальність за їх наявність нестиме перевізник.
- 12 жовтня на засідання ТЕБ та НС Херсонську область вирішили відправити у "червону" зону епідемічної небезпеки через темпи поширення COVID-19. У регіоні підвищений рівень та динаміка госпіталізацій.
- Кабінет міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 грудня 2021 року.