"Червона" зона: на Херсонщині працюють протиковідні патрулі

На території Херсонщини із 15 жовтня набрали чинності обмеження "червоного" рівня епідемічної небезпеки поширення СOVID-19, у Херсоні працюють 12 протиковідних патрулів.

Джерело: Херсонська міськрада, в.о.заступника міського голови Роман Головня

Пряма мова: "Ми моніторимо питання дотримання карантинних вимог – у Херсоні наразі працює 12 протиковідних патрулів. У цьому напрямку посилено працюють також правоохоронні органи".

Деталі: За словами Головні, у Херсоні опорні для боротьби з коронавірусом лікарні заповнені більш, ніж на 95%.

Людей госпіталізують до лікарень, які знаходяться поряд із Херсоном – до Білозерської районної лікарні зокрема.

Щодо роботи громадського транспорту, то на маршрути міста вийшли тролейбуси і автобуси у повному складі.

Загальними правилами карантину у "червоній" зоні забороняється:

робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень навинос,

робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо,

робота закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл,

робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів,

проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів,

робота закладів культури, окрім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.

Обмеження не будуть застосовуватися за умови наявності у всіх відвідувачів, працівників та організаторів "зеленого" COVID-сертифікату про повну вакцинацію.

У "червоній" зоні дозволяється робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів.

У громадських місцях обов’язкове носіння маски та дотримання дистанції в 1,5 м. У громадському транспорті займаються лише пасажирські місця.

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