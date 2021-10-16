Російські найманці поранили українського військового

За добу 15 жовтня російсько-окупаційні війська 8 разів порушили режим припинення вогню, один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення.

Джерело: Міноборони

Деталі: Поблизу Новозванівки ворог двічі вів вогонь, використовуючи міномети калібру 120 мм та протитанковий ракетний комплекс.

Неподалік Золотого-4 найманці здійснили два обстріли з мінометів калібру 120 мм та стрілецької зброї.

В районі Авдіївки окупанти обстрілювали позиції ЗСУ з мінометів калібру 82 мм.

В бік Новотошківського противник відкривав вогонь з протитанкового ракетного комплексу та станкових протитанкових гранатометів.

Позиції українських воїнів біля Красногорівки потрапили під обстріл з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів.

Біля Лебединського ворог застосував міномети калібру 120 мм.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення.

Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я — задовільний.