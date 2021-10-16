Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Российские наемники ранили украинского военного

Суббота, 16 октября 2021, 07:25
фото: штаб ООС

За сутки 15 октября российский-оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня, один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

Источник: Минобороны

Детали: Вблизи Новозвановки враг дважды вел огонь, используя минометы калибра 120 мм и противотанковый ракетный комплекс.

Неподалеку Золотого-4 наемники совершили два обстрелы из минометов калибра 120 мм и стрелкового оружия.

В районе Авдеевки оккупанты обстреливали позиции ВСУ из минометов калибра 82 мм.

В сторону Новотошковского противник открывал огонь из противотанкового ракетного комплекса и станковых противотанковых гранатометов.

Позиции украинских воинов у Красногоровки попали под обстрел из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.

У Лебединского враг применил минометы калибра 120 мм.

Вследствие вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

Воину предоставлено домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассеДонбассвойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

Украина переходит на зимнее время в конце октября

Россия наращивает продажи своих препаратов, не признанных вакцинами

Во Львове вводят усиленный карантин

Главные новости субботы и ночи: миссия NASA, ограничения в Запорожье

Украина оказалась между Индией и Бразилией по распространенности COVID

В СМИ раскрыли имя подозреваемого в убийстве британского депутата

Все новости...
ООС
Данилов об ответном огне в зоне ООС: Командир лично принимает решение
Оккупанты провоцируют ответный огонь – штаб ООС
Зеленский поехал на фронт
Последние новости
12:09
На Афоне спасли двух украинцев, которые два дня блуждали в горах
11:52
Погода порадует украинцев теплом и солнцем
11:23
Как арест Саакашвили изменил политические расклады в Грузии
11:19
Немецкие "Зеленые" проведут голосование за продолжение переговоров о коалиции
11:11
Lidl готовится зайти на рынок Украины и конкурировать с АТБ – СМИ
10:51
Коронавирус: в оккупированном РФ Крыму очередной рекорд заражений
10:37
фотоВ Польше авто с украинцами попало в ДТП, погибла девушка
10:23
Monobank закрывает все карты в злотых
10:19
Еще 82 тысячи украинцев сделали прививки против Covid
09:42
Украина переходит на зимнее время в конце октября
Все новости...