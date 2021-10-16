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Российские наемники ранили украинского военного

Суббота, 16 октября 2021, 07:25
Российские наемники ранили украинского военного
фото: штаб ООС

За сутки 15 октября российский-оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня, один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

Источник: Минобороны

Детали: Вблизи Новозвановки враг дважды вел огонь, используя минометы калибра 120 мм и противотанковый ракетный комплекс.

Неподалеку Золотого-4 наемники совершили два обстрелы из минометов калибра 120 мм и стрелкового оружия.

В районе Авдеевки оккупанты обстреливали позиции ВСУ из минометов калибра 82 мм.

В сторону Новотошковского противник открывал огонь из противотанкового ракетного комплекса и станковых противотанковых гранатометов.

Позиции украинских воинов у Красногоровки попали под обстрел из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.

У Лебединского враг применил минометы калибра 120 мм.

Вследствие вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

Воину предоставлено домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Украинская правда

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Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассеДонбассвойна
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