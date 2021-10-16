Российские наемники ранили украинского военного
За сутки 15 октября российский-оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня, один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.
Источник: Минобороны
Детали: Вблизи Новозвановки враг дважды вел огонь, используя минометы калибра 120 мм и противотанковый ракетный комплекс.
Неподалеку Золотого-4 наемники совершили два обстрелы из минометов калибра 120 мм и стрелкового оружия.
В районе Авдеевки оккупанты обстреливали позиции ВСУ из минометов калибра 82 мм.
В сторону Новотошковского противник открывал огонь из противотанкового ракетного комплекса и станковых противотанковых гранатометов.
Позиции украинских воинов у Красногоровки попали под обстрел из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.
У Лебединского враг применил минометы калибра 120 мм.
Вследствие вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.
Воину предоставлено домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное.