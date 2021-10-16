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У вихідну п’ятницю в Україні виявили майже 13 тисяч випадків COVID

Субота, 16 жовтня 2021, 08:21
У вихідну п’ятницю в Україні виявили майже 13 тисяч випадків COVID
динаміка пандемії, графіка УП

За добу 15 жовтня в Україні зафіксовано 12 983 нових випадків COVID-19, померло 277 хворих.

Джерело: МОЗ

Деталі: Госпіталізовано за добу 2 859 осіб, одужало – 5 874 особи.

Серед нових хворих – 1 105 дітей і 204 медпрацівники.

Найбільше нових випадків зафіксовано в Одеській області (1321), а також у Харківській (1293), Львівській (927) і Запорізькій (917) областях.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 2 623 882 особи; одужало – 2 322 456 осіб; летальних випадків – 60 414; проведено ПЛР-тестувань – 13 524 231.

15 жовтня вакциновано проти COVID 148 438 людей. Одну дозу отримали 79 580 людини, повністю імунізовані – 68 858 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 873 769 людей, з них отримали одну дозу – 7 873 767 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 433 791 людина (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 14 307 558 щеплень.

Що передувало: За добу 14 жовтня в Україні зафіксували 13 624 випадки захворювання на коронавірусну хворобу і 202 летальних випадки від неї, госпіталізовано з Covid-19 чи підозрою на нього 4 947 осіб, одужала 4 591 особа. 

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда

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Теми: коронавірус
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