В выходную пятницу в Украине обнаружили почти 13 тысяч случаев COVID

За сутки 15 октября в Украине зафиксировано 12 983 новых случаев COVID-19, умерло 277 больных.

Источник: Минздрав

Детали: Госпитализировано за сутки 2859 человек, выздоровело – 5 874 человека.

Среди новых заболевших – 1 105 детей и 204 медработника.

Больше всего новых случаев зафиксировано в Одесской области (1321), а также в Харьковской (1293), Львовской (927) и Запорожской (917) областях.

За все время пандемии в Украине: заболело – 2 623 882 человека; выздоровели – 2 322 456 человек; летальных исходов – 60 414; проведено ПЦР-тестов – 13 524 231.

15 октября вакцинировано против COVID 148 438 человек. Одну дозу получили 79 580 человека, полностью иммунизированы – 68 858 человек.

С начала прививочной кампании привито 7 873 769 человек, из них получили одну дозу – 7 873 767 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 433 791 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 14 307 558 прививок.

Что предшествовало: 14 октября в Украине зафиксировали 13 624 случая заболевания коронавирусной болезнью и 202 летальных случая от нее, госпитализированы с Covid-19 или подозрением на него 4 947 человек, выздоровел 4 591 человек.

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