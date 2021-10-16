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Проти коронавірусу щеплені 90% медиків, але шахрайство є – міністр

Субота, 16 жовтня 2021, 11:38
Проти коронавірусу щеплені 90% медиків, але шахрайство є – міністр
фото Радіо Свобода

Наразі щеплення від коронавірусу принаймні однією дозою зробили близько 90% медичних працівників і 85% освітян.

Джерело: міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в інтерв’ю Радіо Свобода

Пряма мова: "Як мінімум, однією дозою зробили перше щеплення вже близько 90% всіх медичних працівників. Освітяни вже більше 85% зробили".

Деталі: Ляшко назвав міфом думку про те, що лікарі нібито не поспішають вакцинуватися від коронавірусу.

Водночас на питання, чи не домовляються лікарі один з одним про фальшиві сертифікати вакцинації, міністр відповів: "Шахрайство є. І з шахрайством треба боротися. Я не можу сказати, що в нас країна, в якій немає шахраїв".

"Є шахраї і є результати тих спецоперацій, які сьогодні проводить Нацполіція України, СБУ. Вони виявляють факти, як шахраї, які користуються типу печатками, бланками закладу, і видають підробні документи, так і недоброчесність серед медичних працівників. І там, де зафіксовані такі факти, відразу розпочинаються кримінальні справи, ці лікарі відсторонюються від роботи. Є вже факти звільнення", - зазначив Ляшко.

Він також підкреслив, що справді не можна вакцинуватися лише 3-4% населення.

За словами міністра, перелік професій, для яких щеплення від коронавірусу є обов’язковим, буде розширено.

Пряма мова: "МОЗ на виконання закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" визначило перелік професій, для яких вакцинація обов’язкова. Ми будемо розширювати цей перелік. І вже зараз запустили зміни, які говорять про те, що до переліку обов’язкових внесуться професії працівників державних установ, організацій, підприємств критично важливих сфер для економіки нашої країни, а також соціальні працівники і поштарі.

Наступна хвиля – будемо розглядати питання органів місцевого самоврядування, комунальні підприємства, комунальні установи".

Що передувало: Міністерство охорони здоров'я затвердило перелік організацій, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19.

Катерина Тищенко, УП
Теми: Ляшко Вікторвакцинаціякоронавірусмедицинаосвіта
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