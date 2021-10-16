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Против коронавируса привиты 90% медиков, но мошенничество есть – министр

Суббота, 16 октября 2021, 11:38
Против коронавируса привиты 90% медиков, но мошенничество есть – министр
фото Радио Свобода

Сейчас прививки от коронавируса по крайней мере одной дозой сделали около 90% медицинских работников и 85% педагогов.

Источник: министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью Радио Свобода

Прямая речь: "Как минимум, одной дозой сделали первую прививку уже около 90% всех медицинских работников. Педагоги уже более 85% сделали".

Детали: Ляшко назвал мифом мнение о том, что врачи якобы не спешат вакцинироваться от коронавируса.

В то же время на вопрос, не договариваются ли врачи друг с другом о фальшивых сертификатах вакцинации, министр ответил: "Мошенничество есть. И с мошенничеством нужно бороться. Я не могу сказать, что у нас страна, в которой нет мошенников".

"Есть мошенники и результаты тех спецопераций, которые сегодня проводит Нацполиция Украины, СБУ. Они выявляют факты, как мошенники, которые пользуются печатями, бланками заведения, и выдают поддельные документы, так и недобросовестность среди медицинских работников. И там, где зафиксированы такие факты, сразу начинаются уголовные дела, эти врачи отстраняются от работы. Есть уже факты увольнения", - отметил Ляшко.

Он также подчеркнул, что действительно нельзя вакцинироваться лишь 3-4% населения.

По словам министра, перечень профессий, для которых прививки от коронавируса являются обязательными, будет расширен.

Прямая речь: "Минздрав во исполнение закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней" определил перечень профессий, для которых вакцинация обязательна. Мы будем расширять этот перечень. И уже сейчас запустили изменения, которые говорят о том, что в перечень обязательных внесутся профессии работников государственных учреждений, организаций, предприятий критически важных сфер для экономики страны, а также социальные работники и почтальоны.

Следующая волна – будем рассматривать вопрос органов местного самоуправления, коммунальные предприятия, коммунальные учреждения".

Что предшествовало: Министерство здравоохранения утвердило перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19.

Катерина Тищенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Ляшко Викторвакцинациякоронавирусмедицинаобразование
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