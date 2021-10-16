У Києві за добу 20 померлих від COVID

У Києві 15 жовтня померло 20 хворих на COVID, за добу виявили 525 нових випадків коронавірусу.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Деталі: Госпіталізовано 73 хворих на коронавірус і 362 осіб з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужало 323 осіб.

Найбільше випадків захворювання виявили в Святошинському (159), Подільському (87) та в Оболонському (71) районах.

Серед нових хворих – 296 жінок віком від 18 до 88 років, 201 чоловік віком від 18 до 93 років, 13 дівчаток від 2 до 16 років і 15 хлопчиків від 1 до 15 років.

Що передувало: За добу 14 жовтня у столиці 17 людей померли від коронавірусу – висока смертність від Covіd у місті зберігається уже тривалий час.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП