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В Киеве за сутки 20 умерших от COVID

Суббота, 16 октября 2021, 12:21
В Киеве за сутки 20 умерших от COVID
фото Эльдара Сарахмана, УП

В Киеве 15 октября умерло 20 больных COVID, за сутки обнаружили 525 новых случаев коронавируса.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Детали: Госпитализированы 73 больных коронавирусом и 362 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели 323 человек.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Святошинском (159), Подольском (87) и в Оболонском (71) районах.

 

Среди новых больных – 296 женщин в возрасте от 18 до 88 лет, 201 мужчина в возрасте от 18 до 93 лет, 13 девочек от 2 до 16 лет и 15 мальчиков от 1 до 15 лет.

Что предшествовало: За сутки 14 октября в столице 17 человек умерли от коронавируса – высокая смертность от Covіd в городе сохраняется уже длительное время.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда

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Темы: Киевкоронавирус
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