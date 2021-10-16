Антирекорди в РФ: добова кількість смертей перевалила за тисячу

У Росії знову зафіксовані антирекорди за кількістю нових хворих і кількістю померлих від коронавірусу за добу.

Джерело: Інтерфакс із посиланням на дані оперативного штабу

Деталі: Добовий приріст нових хворих на коронавірусну інфекцію 15 жовтня в РФ склав 33 208 випадків, померли на добу 1 002 пацієнти – це максимум за весь період.

Зростання захворюваності спостерігається практично у всіх російських регіонах. У Москві виявлено 6 545 нових випадків зараження, у Санкт-Петербурзі – 3 088, у Московській області – 2 403.

Найбільше померлих у Москві – 72, в Петербурзі – 67, у Краснодарському краї – 41.

Всього в Росії за час пандемії зареєстровано 7 млн ​​958 тис. 384 випадків коронавірусу, 222 315 хворих померли і 6 млн 981 тис. 907 – одужали.

Що передувало: 13 жовтня у РФ також зафіксували одразу два антирекорди: за добу було виявлено 31 299 нових випадків коронавірусу, померли 986 людей.