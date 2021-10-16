Антирекорды в РФ: суточное количество смертей перевалило за тысячу

В России снова зафиксированы антирекорды по количеству новых больных и количеству умерших от коронавируса за сутки.

Источник: Интерфакс со ссылкой на данные оперативного штаба

Детали: Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 33 208 случаев, умерли за сутки 1 002 пациента – это максимум за весь период.

Рост заболеваемости идет практически во всех российских регионах. В Москве выявлено 6 545 новых случаев заражения, в Санкт-Петербурге – 3 088, в Московской области – 2 403.

Больше всего скончавшихся в Москве – 72, в Петербурге – 67, в Краснодарском крае – 41.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 7 млн 958 тыс. 384 случаев коронавирусной инфекции, 222 315 умерших и 6 млн 981 тыс. 907 выписанных.

Что предшествовало: 13 октября в РФ также зафиксировали сразу два антирекорда: за сутки было выявлено 31 299 новых случаев коронавируса, умерли 986 человек.