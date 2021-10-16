Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Антирекорды в РФ: суточное количество смертей перевалило за тысячу

Суббота, 16 октября 2021, 12:40
AFP via Getty Images

В России снова зафиксированы антирекорды по количеству новых больных и количеству умерших от коронавируса за сутки.

Источник: Интерфакс со ссылкой на данные оперативного штаба

Детали: Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 33 208 случаев, умерли за сутки 1 002 пациента – это максимум за весь период.

Рост заболеваемости идет практически во всех российских регионах. В Москве выявлено 6 545 новых случаев заражения, в Санкт-Петербурге – 3 088, в Московской области – 2 403.

Больше всего скончавшихся в Москве – 72, в Петербурге – 67, в Краснодарском крае – 41.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 7 млн 958 тыс. 384 случаев коронавирусной инфекции, 222 315 умерших и 6 млн 981 тыс. 907 выписанных.

Что предшествовало: 13 октября в РФ также зафиксировали сразу два антирекорда: за сутки было выявлено 31 299 новых случаев коронавируса, умерли 986 человек.

Темы: Росcиякоронавирус
powered by lun.ua
Главное сегодня

Антикорсуд оправдал экс-министра инфраструктуры Омеляна

В ближайшее время "красных" областей может стать больше – МОЗ

Медведчук ответил Зеленскому: Обмен абсолютно не интересует

Covid в Украине: 9 524 больных и 3 127 госпитализированных за сутки

Главные новости воскресенья и ночи: карантин во Львове, Зеленский об оффшорах

СМИ: Китай испытал способную доставлять ядерное оружие гиперзвуковую ракету

Все новости...
Росcия
США: российская перепись населения в Крыму подрывает суверенитет Украины
Из-за бунта к российской колонии стянули силовиков
Украина насчитала десятки носителей ядерного оружия, размещенных Россией в Крыму
Последние новости
12:22
Синоптик прогнозирует "градусные качели" в Украине
12:10
Нападения на инкассаторов и банки: суд арестовал подозреваемых экс-"азовцев"
11:59
Оккупанты захватили членов миссии ОБСЕ: требуют отпустить задержанного боевика
11:45
САП не согласна с оправданием Омеляна: приговор обжалуют
11:35
Невакцинированные имеют в 11 раз выше риск умереть от "Дельты"
11:24
В Украину прибыл груз с американским оружием
11:21
Спецпредставитель ЕС по правам человека прибыл с первым визитом в Украину
11:20
Курс валют на 18 октября: курс, "черный" и наличный рынки
11:15
Антикорсуд оправдал экс-министра инфраструктуры Омеляна
10:54
В ближайшее время "красных" областей может стать больше – МОЗ
Все новости...