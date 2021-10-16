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Дотримання карантину контролюватимуть 900 мобільних бригад – Ляшко

Субота, 16 жовтня 2021, 14:36
фото Ельдара Сарахмана, УП

В Україні для контролю за дотриманням карантину створено 900 мобільних бригад.

Джерело: міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в інтерв’ю Радіо Свобода

Пряма мова: "Буквально сьогодні (розмова відбувалась 12 жовтня, – ред.) відбулася нарада, в якій брали участь усі контролюючі органи, зокрема Нацполіція, Держпродспоживслужба. Були долучені головні державні санітарні лікарі як України, так і областей.

Створено 900 мобільних бригад, які будуть зараз рейдовими перевірками контролювати дотримання протиепідемічного режиму".

"Якщо хтось думає, що може собі дозволити не дотримуватися (карантинних обмежень – ред.), для цього і будуть працювати ці рейдові бригади з перевірками, щоб виявляти порушників і притягувати їх до відповідальності".

Деталі: Він додав, що з порушниками вестимуть "роз’яснювальну роботу", а також передбачена адміністративна відповідальність.

Теми: Ляшко Вікторкарантин


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