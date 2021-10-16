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Соблюдение карантина будут контролировать 900 мобильных бригад – Ляшко

Суббота, 16 октября 2021, 14:36
фото Эльдара Сарахмана, УП

В Украине для контроля за соблюдением карантина создано 900 мобильных бригад.

Источник: министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью Радио Свобода

Прямая речь: "Буквально сегодня (разговор происходил 12 октября, - ред.) состоялось совещание, в котором участвовали все контролирующие органы, в частности Нацполиция, Госпродпотребслужба. Были привлечены главные государственные санитарные врачи как Украины, так и областей.

Создано 900 мобильных бригад, которые будут сейчас рейдовыми проверками контролировать соблюдение противоэпидемического режима".

"Если кто-то думает, что может себе позволить не соблюдать (карантинные ограничения – ред.), для этого и будут работать эти рейдовые бригады с проверками, чтобы выявлять нарушителей и привлекать их к ответственности".

Детали: Он добавил, что с нарушителями будут вести "разъяснительную работу", а также предусмотрена административная ответственность.

Темы: Ляшко Викторкарантин
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