"Динамо" в 11 турі долає "Львів", програючи по ходу гри

Київське "Динамо" у матчі 11 туру Прем`єр-Ліги з рахунком 4:1 перемогло ФК "Львів".

Поєдинок пройшов у суботу 16 жовтня на НСК "Олімпійський".

На старті матчу у киян був момент, але виручив голкіпер "Львова". На 35-й хвилині після перегляду ВАР суддя Катерина Монзуль ставить пенальті у ворота киян після грою рукою у штрафному майданчику Віталія Миколенка. З 11-ти метрів Флорін Чиряк переграв Георгія Бущана - 1:0.

У наступній атаці "Динамо" зрівнює рахунок. Швидка атак киян завершилася класним ударом Віталія Буяльського - 1:1.

На першій доданій хвилині до основного часу Віктор Циганков пробив у верхній кут воріт - 2:1. На 57-й хвилині рахунок стає 3:1. Денис Гармаш забиває з пару метрів. На 73-й хвилині у львів`ян був момент скоротити розрив у рахунку. Удар Руслана Ремняка потягнув Бущан.

На 83-й хвилині "Динамо" добиває "Львів". Після удару Гармаша з метрів 23-х м`яч зрикошетив і залетів у кут воріт - 4:1.