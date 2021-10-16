"Динамо" в 11 туре побеждает "Львов", проигрывая по ходу игры

Киевское "Динамо" в матче 11 тура Премьер-Лиги со счетом 4: 1 победило ФК "Львов".

Поединок прошел в субботу 16 октября на НСК "Олимпийский".

На старте матча у киевлян был момент, но выручил голкипер "Львова". На 35-й минуте после просмотра ВАР судья Екатерина Монзуль ставит пенальти в ворота киевлян после игры рукой в ​​штрафной Виталия Миколенко. С 11-ти метров Флорин Чирей переиграл Георгия Бущана - 1:0.

В следующей атаке "Динамо" сравнивает счет. Быстрая атак киевлян завершилась классным ударом Виталия Буяльского - 1:1.

На первой добавленной минуте к основному времени Виктор Цыганков пробил в верхний угол ворот - 2:1. На 57-й минуте счет становится 3:1. Денис Гармаш забивает с пару метров. На 73-й минуте у львовян был момент сократить разрыв в счете. Удар Руслана Ремняка потянул Бущан.

На 83-й минуте "Динамо" добивает "Львов". После удара Гармаша с метров 23-х мяч срикошетил и залетел в угол ворот - 4:1.