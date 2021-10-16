МОЗ каже про велику кількість вакцини від грипу для України

Виробники вакцини проти грипу можуть завезти безпрецедентну кількість відповідних препаратів в Україну, саме над цим зараз працюють у МОЗ.

Джерело: міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в інтерв’ю Радіо Свобода

Пряма мова: "У нас є національна технічна група експертів з імунопрофілактики, яка розглядає такі питання і рекомендує вакцинуватися і проти грипу, і проти коронавірусної хвороби в цьому епідсезоні. МОЗ провело певну підготовчу роботу і виробники вакцини проти грипу можуть завезти безпрецедентну кількість вакцин на територію нашої держави".

Деталі: За словами Ляшка, очікується велика кількість препаратів, якої поки до України не завозили. Водночас, міністр зауважив, що домовленості про такі поставки ще не закриті: "Хай спочатку завезуть, бо можуть пообіцяти, а не завезти".

Він додав, що, за дослідженнями, проведеними в інших країнах, під час епідемії коронавірусної хвороби грип був витіснений із циркуляції.

Пряма мова: "В Австралії досліджували, як у них циркулював грип під час епідемії коронавірусної хвороби. У південній півкулі – циркулює грип раніше, а потім переходить на північну півкулю. То вони показали, що під час циркуляції коронавірусної хвороби грип був витіснений з циркуляції. І на це ряд факторів впливало, у тому числі і карантинні обмеження, які застосовуються проти крапельної, аерозольної групи, зокрема: дистанція, маски, дезінфекція і антисептична обробка рук. Це все впливає, у тому числі на стримування епідемії грипу".

Більше деталей: Очільник МОЗ наголосив, що вакцинуватися потрібно і від грипу, і від ковіду.

У Міністерстві охорони здоров’я передбачають, що в епідемічний сезон грипу 2021-2022 років циркулюватимуть штами B/Washington, H1N1 та H3N2, які ширилися й торік.

Передісторія: Раніше повідомлялося, що в Україні будуть використовуватися три вакцини проти грипу - Ваксігрип Тетра (Франція), Інфлувак Тетра (Нідерланди) та ДжіСі Флю Квадривалент (Корея).

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