Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

МОЗ говорит о большом количестве вакцин от гриппа для Украины

Суббота, 16 октября 2021, 22:31
МОЗ говорит о большом количестве вакцин от гриппа для Украины
Фото pixabay

Производители вакцины против гриппа могут завезти беспрецедентное количество соответствующих препаратов в Украину, именно над этим сейчас работают в Минздраве.

Источник: министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью Радио Свобода

Прямая речь: "У нас есть национальная техническая группа экспертов по иммунопрофилактике, которая рассматривает такие вопросы и рекомендует вакцинироваться и против гриппа, и против коронавирусной болезни в этом эпидсезоне. Минздрав провел определенную подготовительную работу и производители вакцины против гриппа могут завезти беспрецедентное количество вакцин на территорию нашего государства".

Детали: По словам Ляшко, ожидается большое количество препаратов, которого в Украину еще не завозили. В то же время, министр отметил, что договоренности о таких поставках еще не закрыты: "Пусть сначала завезут, потому что могут пообещать, а не завезти".

Он добавил, что, по исследованиям, проведенным в других странах, во время эпидемии коронавирусной болезни грипп был вытеснен из циркуляции.

Прямая речь: "В Австралии исследовали, как у них циркулировал грипп во время эпидемии коронавирусной болезни. В южном полушарии - циркулирует грипп ранее, а затем переходит на северное полушарие. Так они показали, что во время циркуляции коронавирусной болезни грипп был вытеснен из циркуляции. И на это ряд факторов влиял, в том числе и карантинные ограничения, применяемые против капельной, аэрозольной группы, в частности: дистанция, маски, дезинфекция и антисептическая обработка рук. Это все влияет, в том числе на сдерживание эпидемии гриппа".

Больше деталей: Глава МОЗ отметил, что вакцинироваться нужно и от гриппа, и от ковид.

В Министерстве здравоохранения предполагают, что в эпидемический сезон гриппа 2021-2022 годов будуть циркулировать штаммы B/Washington, H1N1 и H3N2, которые ходили и в прошлом году.

Предыстория: Ранее сообщалось, что в Украине будут использоваться три вакцины против гриппа - Ваксигрип Тетра (Франция), Инфлювак Тетра (Нидерланды) и ДжиСи Флю Квадривалент (Корея).

Читайте также: Эпидсезон гриппа будет таким, как в прошлом году. Ожидается три штамма

"Украинская правда" в Threads

Темы: вакцинацияМинздравЛяшко Виктор
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Все новости...
вакцинация
Нужно ли изолировать вакцинированного ребенка после контакта с больным ветрянкой – объясняет Минздрав
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
ВОЗ изменила рекомендации по вакцинации против COVID-19
Последние новости
12:58
В Украине корью заболело в пять раз больше людей, чем в прошлом году – Минздрав
12:56
Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"
12:53
Глава МО Британии о "Новочеркасске": за 4 месяца уничтожено 20% Черноморского флота РФ
12:50
Погода на среду: будет облачно с прояснениями, местами дождь
12:49
Действительно ли обезжиренные молочные продукты более полезны для здоровья – объясняют ученые
12:39
Зеленский провел Ставку: оружие на 2024 год, дроны, фронт
12:24
Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь
12:24
Украинский институт книги призвал государство погасить 45-миллионный долг
12:05
Мировые банки в этом году уволили более 60 тысяч работников
12:05
видеоНа дне гранитного карьера на Днепропетровщине установили елку с гирляндами
Все новости...
Реклама: