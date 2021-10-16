МОЗ говорит о большом количестве вакцин от гриппа для Украины

Производители вакцины против гриппа могут завезти беспрецедентное количество соответствующих препаратов в Украину, именно над этим сейчас работают в Минздраве.

Источник: министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью Радио Свобода

Прямая речь: "У нас есть национальная техническая группа экспертов по иммунопрофилактике, которая рассматривает такие вопросы и рекомендует вакцинироваться и против гриппа, и против коронавирусной болезни в этом эпидсезоне. Минздрав провел определенную подготовительную работу и производители вакцины против гриппа могут завезти беспрецедентное количество вакцин на территорию нашего государства".

Детали: По словам Ляшко, ожидается большое количество препаратов, которого в Украину еще не завозили. В то же время, министр отметил, что договоренности о таких поставках еще не закрыты: "Пусть сначала завезут, потому что могут пообещать, а не завезти".

Он добавил, что, по исследованиям, проведенным в других странах, во время эпидемии коронавирусной болезни грипп был вытеснен из циркуляции.

Прямая речь: "В Австралии исследовали, как у них циркулировал грипп во время эпидемии коронавирусной болезни. В южном полушарии - циркулирует грипп ранее, а затем переходит на северное полушарие. Так они показали, что во время циркуляции коронавирусной болезни грипп был вытеснен из циркуляции. И на это ряд факторов влиял, в том числе и карантинные ограничения, применяемые против капельной, аэрозольной группы, в частности: дистанция, маски, дезинфекция и антисептическая обработка рук. Это все влияет, в том числе на сдерживание эпидемии гриппа".

Больше деталей: Глава МОЗ отметил, что вакцинироваться нужно и от гриппа, и от ковид.

В Министерстве здравоохранения предполагают, что в эпидемический сезон гриппа 2021-2022 годов будуть циркулировать штаммы B/Washington, H1N1 и H3N2, которые ходили и в прошлом году.

Предыстория: Ранее сообщалось, что в Украине будут использоваться три вакцины против гриппа - Ваксигрип Тетра (Франция), Инфлювак Тетра (Нидерланды) и ДжиСи Флю Квадривалент (Корея).

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