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У Росії вперше за час пандемії від COVID померли понад 1000 людей

Неділя, 17 жовтня 2021, 00:24

В Росії за добу 15 жовтня від COVID-19  померли 1 002 людини - вперше з початку пандемії щоденне число померлих від коронавірусу в РФ перевищило позначку в 1000 осіб.

Джерело: дані оперативного штабу РФ, Worldometers, The Guardian

Деталі: Як зазначається, найбільше померлих у Москві та Санкт-Петербурзі.

Загалом за добу в РФ зафіксували 33 208 нових випадків – це рекорд п’ятий день поспіль.

За час пандемії в РФ виявили понад 7,9 млн випадків. 222 тисячі людей померли.

Нагадаємо: Добою раніше в РФ реєстрували 998 смертей від COVID-19.

Теми: коронавірус


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