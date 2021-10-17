У Росії вперше за час пандемії від COVID померли понад 1000 людей

В Росії за добу 15 жовтня від COVID-19 померли 1 002 людини - вперше з початку пандемії щоденне число померлих від коронавірусу в РФ перевищило позначку в 1000 осіб.

Джерело: дані оперативного штабу РФ, Worldometers, The Guardian

Деталі: Як зазначається, найбільше померлих у Москві та Санкт-Петербурзі.

Загалом за добу в РФ зафіксували 33 208 нових випадків – це рекорд п’ятий день поспіль.

За час пандемії в РФ виявили понад 7,9 млн випадків. 222 тисячі людей померли.

Нагадаємо: Добою раніше в РФ реєстрували 998 смертей від COVID-19.