В России впервые за время пандемии от COVID умерли более 1000 человек

В России за сутки 15 октября от COVID-19 умерли 1002 человека - впервые с начала пандемии ежедневное число умерших от коронавируса в РФ превысило отметку в 1000 человек.

Источник: данные оперативного штаба РФ, Worldometers, The Guardian

Детали: Как отмечается, больше всего умерших в Москве и Санкт-Петербурге.

Всего за сутки в РФ зафиксировали 33208 новых случаев - это рекорд пятый день подряд.

За время пандемии в РФ обнаружили более 7,9 млн случаев. 222 тысячи человек умерли.

Напомним: Сутками ранее в РФ регистрировали 998 смертей от COVID-19.