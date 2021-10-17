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В России впервые за время пандемии от COVID умерли более 1000 человек

Воскресенье, 17 октября 2021, 00:24

В России за сутки 15 октября от COVID-19 умерли 1002 человека - впервые с начала пандемии ежедневное число умерших от коронавируса в РФ превысило отметку в 1000 человек.

Источник: данные оперативного штаба РФ, Worldometers, The Guardian

Детали: Как отмечается, больше всего умерших в Москве и Санкт-Петербурге.

Всего за сутки в РФ зафиксировали 33208 новых случаев - это рекорд пятый день подряд.

За время пандемии в РФ обнаружили более 7,9 млн случаев. 222 тысячи человек умерли.

Напомним: Сутками ранее в РФ регистрировали 998 смертей от COVID-19.

Темы: коронавирус
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