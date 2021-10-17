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Семеро людей загинули в спалаху насильства під час фестивалю в Бангладеш

Неділя, 17 жовтня 2021, 03:37
Семеро людей загинули в спалаху насильства під час фестивалю в Бангладеш
MUNIR UZ ZAMAN/AFP via Getty Images

Внаслідок міжобщинних зіткнень в Бангладеш загинули п’ятеро мусульман  і два індуїсти.

Джерело: The Guardian

Деталі: Зазначається, що зіткнення спалахнули у п'ятницю та суботу в столиці Бангладеш Дацці та в південному місті Бегумгандж.  Проблема була викликана відео і твердженнями, які поширилися в соціальних мережах про те, що Коран, мусульманська священна книга, був поміщений на коліно статуї індуїстського бога Ханумана в святині, створеній для індуїстського священного фестивалю Дурга Пуджа.

Після того, як відео стало вірусним в Facebook на початку цього тижня, в Кумілле і сусідніх районах зібралися натовпи з більш ніж 500 осіб через імовірне богохульство. Близько 10 індуїстських храмів і святинь зазнали нападів і розграбуванню з боку натовпу, який кидав каміння і розбивав статуї індуїстських богів. У Кумілле поліція стріляла сльозогінним газом по натовпу. Після того, як поліція відкрила вогонь по натовпу, четверо мусульман  загинули.

Уточнюється, що близько 150 осіб були поранені в результаті зіткнень. 

Нападу зазнали понад 80 спеціальних святинь, влаштованих для фестивалю Дурга Пуджа. Індуїстські релігійні лідери стверджували, що напади були частиною змови з метою нападу на їхню громаду.

Уряд розгорнув воєнізовані формування в 22 районах.

"Українська правда" в Threads

Теми: Азія
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