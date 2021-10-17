Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Семь человек погибли во вспышке насилия во время фестиваля в Бангладеш

Воскресенье, 17 октября 2021, 03:37
Семь человек погибли во вспышке насилия во время фестиваля в Бангладеш
MUNIR UZ ZAMAN/AFP via Getty Images

Вследствие межобщинных столкновений в Бангладеш погибли пять мусульман и два индуиста.

Источник: The Guardian

Детали: Отмечается, что столкновения вспыхнули в пятницу и субботу в столице Бангладеш Дакке и в южном городе Бегумгандж. Проблема была вызвана видео и утверждениями, которые распространились в социальных сетях о том, что Коран, мусульманская священная книга, был помещен на колено статуи индуистского бога Ханумана в святилище, созданном для индуистского священного фестиваля Дурга Пуджа.

После того, как видео стало вирусным в Facebook в начале этой недели, в Кумилле и соседних районах собрались толпы из более чем 500 человек из-за возможного богохульства. Около 10 индуистских храмов и святынь подверглись нападениям и разграблению со стороны толпы, которая бросала камни и разбивала статуи индуистских богов.

В Кумилле полиция стреляла слезоточивым газом по толпе. После того, как полиция открыла огонь по толпе, четверо мусульман погибли.

Уточняется, что около 150 человек были ранены в результате столкновений. 

Нападению подверглись более 80 специальных святынь, устроенных для фестиваля Дурга Пуджа. Индуистские религиозные лидеры утверждали, что нападения были частью заговора с целью нападения на их общину.

Правительство развернуло военизированные формирования в 22 районах.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Азия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Все новости...
Азия
Парадом 9 мая Путин хочет продемонстрировать влияние на Центральную Азию – ISW
Россия активно вербует на войну трудовых мигрантов из Центральной Азии – разведка Британии
Компания Дубилета привлекла 20 миллионов долларов инвестиций
Последние новости
12:58
В Украине корью заболело в пять раз больше людей, чем в прошлом году – Минздрав
12:56
Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"
12:53
Глава МО Британии о "Новочеркасске": за 4 месяца уничтожено 20% Черноморского флота РФ
12:50
Погода на среду: будет облачно с прояснениями, местами дождь
12:49
Действительно ли обезжиренные молочные продукты более полезны для здоровья – объясняют ученые
12:39
Зеленский провел Ставку: оружие на 2024 год, дроны, фронт
12:24
Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь
12:24
Украинский институт книги призвал государство погасить 45-миллионный долг
12:05
Мировые банки в этом году уволили более 60 тысяч работников
12:05
видеоНа дне гранитного карьера на Днепропетровщине установили елку с гирляндами
Все новости...
Реклама: