Семь человек погибли во вспышке насилия во время фестиваля в Бангладеш

Вследствие межобщинных столкновений в Бангладеш погибли пять мусульман и два индуиста.

Источник: The Guardian

Детали: Отмечается, что столкновения вспыхнули в пятницу и субботу в столице Бангладеш Дакке и в южном городе Бегумгандж. Проблема была вызвана видео и утверждениями, которые распространились в социальных сетях о том, что Коран, мусульманская священная книга, был помещен на колено статуи индуистского бога Ханумана в святилище, созданном для индуистского священного фестиваля Дурга Пуджа.

После того, как видео стало вирусным в Facebook в начале этой недели, в Кумилле и соседних районах собрались толпы из более чем 500 человек из-за возможного богохульства. Около 10 индуистских храмов и святынь подверглись нападениям и разграблению со стороны толпы, которая бросала камни и разбивала статуи индуистских богов.

В Кумилле полиция стреляла слезоточивым газом по толпе. После того, как полиция открыла огонь по толпе, четверо мусульман погибли.

Уточняется, что около 150 человек были ранены в результате столкновений.

Нападению подверглись более 80 специальных святынь, устроенных для фестиваля Дурга Пуджа. Индуистские религиозные лидеры утверждали, что нападения были частью заговора с целью нападения на их общину.

Правительство развернуло военизированные формирования в 22 районах.