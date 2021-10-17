Україна опинилася між Індією та Бразилією за поширеністю COVID

15 жовтня у світі виявили 343 318 нових хворих на COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема в Британії - 43 423 випадки, в США - 33 910, в РФ - 33 208.

Крім того, в Туреччині – 28 537 заражень, в Румунії – 15 239.

Україна з 12 983 хворими на 7 місці у світі між Індією та Бразилією. У Європі Україна четверта.

5 358 людей у світі за добу померли від вірусу. За цим показником Україна на 6 місці у світі і на 3 – серед європейських країн.

Нагадаємо: 15 жовтня в Україні було 12 983 нових випадків COVID-19, померло 277 хворих. Госпіталізовано за добу 2 859 осіб, одужало – 5 874 особи.

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