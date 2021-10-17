Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна опинилася між Індією та Бразилією за поширеністю COVID

Неділя, 17 жовтня 2021, 05:40
Україна опинилася між Індією та Бразилією за поширеністю COVID
JUAN BARRETO/AFP via Getty Images

15 жовтня у світі виявили 343 318 нових хворих на COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема в Британії  - 43 423 випадки, в США  - 33 910, в РФ -  33 208.

Крім того, в Туреччині – 28 537 заражень, в Румунії – 15 239.

 

Україна з 12 983 хворими на 7 місці у світі між Індією та Бразилією. У Європі Україна четверта.

5 358 людей у світі за добу померли від вірусу. За цим показником Україна на 6 місці у світі і на 3 – серед європейських країн.

Нагадаємо: 15 жовтня в Україні було 12 983 нових випадків COVID-19, померло 277 хворих. Госпіталізовано за добу 2 859 осіб, одужало – 5 874 особи.

Знати більше:

COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Штам COVID-19 "Дельта": нові симптоми, небезпечність та ефективність вакцин

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
14:35
фотоПольські археологи виявили у США стародавні петрогліфи III століття
14:33
Путін піде на "вибори" як самовисуванець, але партія обіцяє допомогти
14:09
Цукерберг будує маєток за 100 мільйонів доларів на Гаваях – Wired
Усі новини...
Реклама: