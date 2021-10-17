Украина оказалась между Индией и Бразилией по распространенности COVID

15 октября в мире обнаружили 343 318 новых больных COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в Великобритании - 43 423 случая, в США - 33 910, в РФ - 33 208.

Кроме того, в Турции - 28 537 заражений, в Румынии - 15 239.

Украина с 12983 больными на 7 месте в мире между Индией и Бразилией. В Европе Украина четвертая.

5358 людей в мире за сутки умерли от вируса. По этому показателю Украина на 6 месте в мире и на 3 - среди европейских стран.

Напомним: 15 октября в Украине было 12 983 новых случая COVID-19, умерло 277 больных. Госпитализировано за сутки 2859 человек, выписаны - 5874 человека.

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