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Коронавірус: в окупованому РФ Криму черговий рекорд заражень

Неділя, 17 жовтня 2021, 10:51
Фото pixabay

На захопленому Росією українському півострові вирує епідемія коронавірусу, в суботу там виявили рекордну кількість хворих.

Джерело: новинний ресурс окупаннів "Крыминформ"

Деталі: Повідомляється, що в Криму знову оновився добовий максимум заражень коронавірусом.

За добу 16 жовтня там вперше з початку пандемії виявили 586 випадків захворювання.

Дослівно: "Уже тиждень в Криму виявляють понад півтисячі випадків Covid-19 щодоби".

Більше деталей: Україна не має доступу до повної інформації про епідемію на окупованих територіях. Передбачається, що на півострові заражень може бути істотно більше, ніж рапортує РФ. Загарбники можуть замовчувати масштаби поширення вірусу серед російських силовиків, стягнутих до Криму.

Нагадаємо:

12 жовтня в Криму було зафіксовано 544 випадки коронавірусу, що було максимальним добовим показником за кількістю заражень з початку пандемії.

Теми: КримкоронавірусокупаціяРосіяепідемія


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