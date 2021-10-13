У Криму зафіксували максимум заражень Covid, карантин став жорсткішим

12 жовтня в окупованому Росією Криму зафіксовано 544 випадки коронавірусу, що є максимальним добовим показником за кількістю заражень у Криму з початку пандемії.

Джерело: Кримінформ

Деталі: Так звана "віце-прем'єр – міністр праці та соцзахисту" окупантів Олена Романовська повідомила, що за минулу добу підтверджено 544 випадки нової коронавирусной інфекції, що на 13% більше, ніж за попередню добу.

"Одужали 568 – це більше, ніж хворих. Це говорить про те, що, можливо, настає стабілізація ситуації з коронавірусом", – сказала вона.

Романовська зазначила, що переважання числа тих, хто одужав, може бути пов'язане з активною вакцинацією населення.

Через зростання добових заражень коронавірусом, що триває з 16 вересня, окупанти ввели на півострові нові обмеження, що передбачають переведення частини персоналу на дистанційний режим роботи і введення ПЛР-тестування в нещеплених колективах підприємств сфери послуг.

Однак жорсткий локдаун у Криму вводити не планують.

Окупаційна влада буде розглядати питання про посилення антіковідних заходів у разі, якщо ситуація не стабілізується. Рішення щодо введення QR-кодів і виходу на дистанційне навчання поки не прийнято, повідомила Романовська.