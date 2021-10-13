Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Криму зафіксували максимум заражень Covid, карантин став жорсткішим

Середа, 13 жовтня 2021, 09:50
У Криму зафіксували максимум заражень Covid, карантин став жорсткішим
Фото Крыминформ

12 жовтня в окупованому Росією Криму зафіксовано 544 випадки коронавірусу, що є максимальним добовим показником за кількістю заражень у Криму з початку пандемії.

Джерело: Кримінформ

Деталі: Так звана "віце-прем'єр – міністр праці та соцзахисту" окупантів Олена Романовська повідомила, що за минулу добу підтверджено 544 випадки нової коронавирусной інфекції, що на 13% більше, ніж за попередню добу.

"Одужали 568 – це більше, ніж хворих. Це говорить про те, що, можливо, настає стабілізація ситуації з коронавірусом", – сказала вона.

Романовська зазначила, що переважання числа тих, хто одужав, може бути пов'язане з активною вакцинацією населення.

Через зростання добових заражень коронавірусом, що триває з 16 вересня, окупанти ввели на півострові нові обмеження, що передбачають переведення частини персоналу на дистанційний режим роботи і введення ПЛР-тестування в нещеплених колективах підприємств сфери послуг.

Однак жорсткий локдаун у Криму вводити не планують.

Окупаційна влада буде розглядати питання про посилення антіковідних заходів у разі, якщо ситуація не стабілізується. Рішення щодо введення QR-кодів і виходу на дистанційне навчання поки не прийнято, повідомила Романовська.

"Українська правда" в Threads

Теми: КримкоронавірусCovid-2019локдаункарантин
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
Крим
Морпіх вперше розповів, як намагався підірвати мости на Чонгар
Агент на прізвисько "Котигорошко"? Деталі справи ексголови кримського СБУ Олега Кулініча, якого обвинувачують у держзраді
Шойгу готовий завозити відпочивальників в окупований Крим десантними кораблями
Останні новини
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
14:35
фотоПольські археологи виявили у США стародавні петрогліфи III століття
14:33
Путін піде на "вибори" як самовисуванець, але партія обіцяє допомогти
14:09
Цукерберг будує маєток за 100 мільйонів доларів на Гаваях – Wired
13:56
фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник
13:45
Міністр оборони ФРН: У нас п’ять-вісім років, щоб надолужити простій оборонного виробництва
Усі новини...
Реклама: