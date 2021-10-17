Коронавирус: в оккупированном РФ Крыму очередной рекорд заражений
Воскресенье, 17 октября 2021, 10:51
На захваченной Россией украинском полуострое бушует епидемия коронавируса, в субботу там выявили рекордное количество больных.
Источник: новостной ресурс оккупантов "Крыминформ"
Детали: Сообщается, что в Крыму вновь обновился суточный максимум заражений коронавирусом.
За сутки 16 октября там впервые с начала пандемии выявили 586 случаев заболевания.
Дословно: "Уже неделю в Крыму выявляют более полутысячи случаев Covid-19 ежесуточно".
Больше деталей: Украина не имеет доступа к полной информации об эпидемии на оккупированных территориях. Предполагается, что на полуострове заражений может быть существенно больше, чем рапортует РФ. Захватчики могут умалчивать о масштабах распространения вируса среди российских силовиков, стянутых в Крым.