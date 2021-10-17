Партія Курца різко втратила підтримку в Австрії через корупційний скандал - опитування

Австрійські виборці відвернулися від консервативної Австрійської народної партії (OVP), старшого партнера в коаліційному уряді, після того, як лідер партії Себастьян Курц пішов з поста канцлера через звинувачення в корупції.

Джерело: останні дані опитування, опублікованого виданням Kurier, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Підтримка партії Курца впала з 34% до 26% після звинувачень щодо вже колишнього канцлера.

В результаті партія, яка призначила колишнього міністра закордонних справ Александра Шалленберга новим канцлером, лише незначно випереджає опозиційних соціал-демократів, яких підтримують 24% опитаних.

Близько 71% опитаних визнали відставку Курца з поста канцлера виправданою, і тільки 22% заявили, що це було необгрунтовано.

Дві третини респондентів заявили, що, на їхню думку, звинувачення проти Курца мають під собою підставу, в той час як 23% заявили, що, на їхню думку, в цій справі немає нічого незаконного.

Нагадаємо:

9 жовтня канцлер Австрії Себастьян Курц подав у відставку на тлі корупційного скандалу під тиском коаліційних партнерів, але залишився лідером партії. На посаді канцлера його замінив глава МЗС Александр Шалленберг.

під тиском коаліційних партнерів, але залишився лідером партії. На посаді канцлера його замінив глава МЗС Александр Шалленберг. Курц заперечує всі звинувачення і стверджує, що вони не відповідають дійсності.

12 жовтня поліція затримала першу особу у корупційній справі, що призвела до відставки Курца.

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