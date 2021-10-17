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Партія Курца різко втратила підтримку в Австрії через корупційний скандал - опитування

Неділя, 17 жовтня 2021, 14:46
Партія Курца різко втратила підтримку в Австрії через корупційний скандал - опитування
Себастьян Курц, фото Getty Images

Австрійські виборці відвернулися від консервативної Австрійської народної партії (OVP), старшого партнера в коаліційному уряді, після того, як лідер партії Себастьян Курц пішов з поста канцлера через звинувачення в корупції.

Джерело: останні дані опитування, опублікованого виданням Kurier, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Підтримка партії Курца впала з 34% до 26% після звинувачень щодо вже колишнього канцлера.

В результаті партія, яка призначила колишнього міністра закордонних справ Александра Шалленберга новим канцлером, лише незначно випереджає опозиційних соціал-демократів, яких підтримують 24% опитаних.

Близько 71% опитаних визнали відставку Курца з поста канцлера виправданою, і тільки 22% заявили, що це було необгрунтовано.

Дві третини респондентів заявили, що, на їхню думку, звинувачення проти Курца мають під собою підставу, в той час як 23% заявили, що, на їхню думку, в цій справі немає нічого незаконного.

Нагадаємо:

  • 9 жовтня канцлер Австрії Себастьян Курц подав у відставку на тлі корупційного скандалу під тиском коаліційних партнерів, але залишився лідером партії. На посаді канцлера його замінив глава МЗС Александр Шалленберг.
  • Курц заперечує всі звинувачення і стверджує, що вони не відповідають дійсності.
  • 12 жовтня поліція затримала першу особу у корупційній справі, що призвела до відставки Курца.

Читайте більше у статті: Корупційний землетрус: як в Австрії звільнили прем'єра та що чекає на країну

"Українська правда" у Threads

Теми: Австріякорупція
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