Партия Курца резко потеряла поддержку в Австрии из-за коррупционного скандала - опрос

Австрийские избиратели отвернулись от консервативной Австрийской народной партии (OVP), старшего партнера в коалиционном правительстве, после того, как лидер партии Себастьян Курц ушел с поста канцлера из-за обвинений в коррупции.

Источник: последние данные опроса, опубликованного изданием Kurier, сообщает "Европейская правда"

Детали: Поддержка партии Курца упала с 34% до 26% после обвинений в отношении уже бывшего канцлера.

В результате партия, назначившая бывшего министра иностранных дел Александра Шалленберга новым канцлером, лишь незначительно опережает оппозиционных социал-демократов, которых поддерживают 24% опрошенных.

Около 71% опрошенных сочли отставку Курца с поста канцлера оправданной, и только 22% заявили, что это было необоснованно.

Две трети респондентов заявили, что, по их мнению, обвинения против Курца имеют под собой основание, в то время как 23% заявили, что, по их мнению, в этом деле нет ничего незаконного.

Напомним:

9 октября канцлер Австрии Курц подал в отставку на фоне коррупционного скандала под давлением коалиционных партнеров, но остался лидером партии. На посту канцлера его сменил глава МИД Александр Шалленберг.

под давлением коалиционных партнеров, но остался лидером партии. На посту канцлера его сменил глава МИД Александр Шалленберг. Курц отрицает все обвинения и утверждает, что они не соответствуют действительности.

12 октября полиция задержала первое лицо по коррупционному делу, которое привело к отставке Курца.

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