Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

США запропонували Туреччині літаки F-16 після виключення з програми F-35

Неділя, 17 жовтня 2021, 16:18
F-16, фото Getty Images

Сполучені Штати запропонували продаж винищувачів F-16 Туреччині в обмін на її інвестиції в програму F-35, з якої Анкара була виключена після покупки систем протиракетної оборони у Росії.

Про це заявив турецький президент Реджеп Тайіп Ердоган, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Туреччина в жовтні звернулася до Сполучених Штатів з проханням закупити 40 винищувачів F-16 виробництва Lockheed Martin і майже 80 комплектів для модернізації існуючих бойових літаків.

Ердоган сказав, що Туреччина хоче повернути свої інвестиції в програму F-35 і що переговори з цього питання тривають.

"Ми заплатили 1,4 мільярда доларів за F-35, і США зробили таку пропозицію в обмін на ці платежі. І у зв'язку з цим ми сказали, що давайте зробимо всі необхідні кроки для задоволення оборонних потреб нашої країни", - сказав Ердоган.

Анкара замовила понад 100 літаків F-35, але США виключили Туреччину з програми у 2019 році після того, як вона придбала російські системи протиракетної оборони С-400.

Купівля Анкарою С-400 також спричинила санкції США. У грудні 2020 року Вашингтон вніс в чорний список Управління оборонної промисловості Туреччини, його начальника Ісмаїла Деміра і трьох інших співробітників.

З того часу США неодноразово застерігали Туреччину від подальших закупівель російської зброї. Але Ердоган дав зрозуміти, що Анкара і раніше має намір закупити другу партію С-400 у Росії, що може погіршити суперечки з Вашингтоном.

Теми: зброяСШАТуреччина


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Вакцинація в 11 разів знижує ймовірність смерті від Covid – дослідження

Син Шефіра отримав з бюджету 600 тисяч гривень – BIHUS info

Зеленський впевнений, що до кінця року в Україні з’явиться глава САП

Новини 18 жовтня: відповідь Медведчука Зеленському, перевірка COVID-сертифікатів

ЄС видалить Україну зі списку безпечних держав через спалах коронавірусу – ЗМІ

"Слуги" вирішили вигнати з фракції нардепку, яка не підтримала закон про олігархів

Усі новини...
зброя
США анонсували випробування гіперзвукових ракет наземного базування
Україна отримає від Британії ракетну зброю – дипломат
Нацгвардія замінить радянські автомати на гвинтівки, близькі до стандартів НАТО
Останні новини
07:23
Киву хвилює, коли будуть "платні камери в слідчому ізоляторі СБУ" – Малюська
06:41
Covid у світі: найвища смертність за добу – у Росії та США
06:12
Вакцинація в 11 разів знижує ймовірність смерті від Covid – дослідження
05:45
Держдеп заявляє, що США не пропонували Туреччині літаків F-16 – ЗМІ
04:46
На Чернігівщині від коронавірусу помер підліток
03:48
"Закликаю спецназ та поліцію не розганяти мирні протести" – Саакашвілі
02:55
Трамп позивається проти комітету, який розслідує штурм Капітолія
02:18
США і Грузія підписали меморандум у сфері оборони
01:26
Син Шефіра отримав з бюджету 600 тисяч гривень – BIHUS info
00:32
Комендантська година і зачинені магазини – в Латвії вводять локдаун
Усі новини...