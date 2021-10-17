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США предложили Турции самолеты F-16 после исключения из программы F-35

Воскресенье, 17 октября 2021, 16:18
F-16, фото Getty Images

Соединенные Штаты предложили продажу истребителей F-16 Турции в обмен на ее инвестиции в программу F-35, из которой Анкара была исключена после покупки систем противоракетной обороны у России.

Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Турция в октябре обратилась к Соединенным Штатам с просьбой закупить 40 истребителей F-16 производства Lockheed Martin и почти 80 комплектов для модернизации существующих боевых самолетов.

Эрдоган сказал, что Турция хочет вернуть свои инвестиции в программу F-35 и что переговоры по этому вопросу продолжаются.

"Мы заплатили 1,4 миллиарда долларов за F-35, и США сделали такое предложение в обмен на эти платежи. И в связи с этим мы сказали, что давайте предпримем все необходимые шаги для удовлетворения оборонных потребностей нашей страны", - сказал Эрдоган.

Анкара заказала более 100 самолетов F-35, но США исключили Турцию из программы в 2019 году после того, как она приобрела российские системы противоракетной обороны С-400.

Покупка Анкарой С-400 также повлекла за собой санкции США. В декабре 2020 года Вашингтон внес в черный список Управление оборонной промышленности Турции, его начальника Исмаила Демира и трех других сотрудников.

С тех пор США неоднократно предостерегали Турцию от дальнейших закупок российского оружия. Но Эрдоган дал понять, что Анкара по-прежнему намерена закупить вторую партию С-400 у России, что может усугубить споры с Вашингтоном.

Темы: оружиеСШАТурция
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