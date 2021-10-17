У Росії вперше виявили більше 34 тисяч випадків COVID за добу

Добовий приріст нових хворих на COVID-19 у Росії склав 34 303 випадки, це нове максимальне значення за всю пандемію.

Джерело: Інтерфакс із посиланням на дані оперативного штабу

Деталі: У Москві за добу виявили 6 740 випадків зараження, у Санкт-Петербурзі – 3 323, в Московській області – 2 759, і це максимум за всю пандемію.

Також до п'ятірки регіонів із найбільшим числом нових пацієнтів входять Самарська область (896 випадків) і Нижегородська область (711).

За добу 16 жовтня в РФ підтверджено 997 смертей від коронавірусу. Це менше, ніж днем ​​раніше, коли був зафіксований антирекорд по смертності за всю пандемію – 1 002 померлих.

Найбільше пацієнтів померло в Москві – 70, в Петербурзі – 65, в Краснодарському краї – 39.

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