Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Росії вперше виявили більше 34 тисяч випадків COVID за добу

Неділя, 17 жовтня 2021, 17:39
У Росії вперше виявили більше 34 тисяч випадків COVID за добу
AFP VIA GETTY IMAGES

Добовий приріст нових хворих на COVID-19 у Росії склав 34 303 випадки, це нове максимальне значення за всю пандемію.

Джерело: Інтерфакс із посиланням на дані оперативного штабу

Деталі: У Москві за добу виявили 6 740 випадків зараження, у Санкт-Петербурзі – 3 323, в Московській області – 2 759, і це максимум за всю пандемію.

Також до п'ятірки регіонів із найбільшим числом нових пацієнтів входять Самарська область (896 випадків) і Нижегородська область (711).

За добу 16 жовтня в РФ підтверджено 997 смертей від коронавірусу. Це менше, ніж днем ​​раніше, коли був зафіксований антирекорд по смертності за всю пандемію – 1 002 померлих.

Найбільше пацієнтів померло в Москві – 70, в Петербурзі – 65, в Краснодарському краї – 39.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Теми: Росіякоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
Росія
Естонія екстрадувала до США російського контрабандиста західної зброї
У Кремлі заперечують, що погодились на продовження "зернової ініціативи"
Коли Україна застосує касетні снаряди: у США кажуть, що РФ дізнається про це першою
Останні новини
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
14:35
фотоПольські археологи виявили у США стародавні петрогліфи III століття
14:33
Путін піде на "вибори" як самовисуванець, але партія обіцяє допомогти
14:09
Цукерберг будує маєток за 100 мільйонів доларів на Гаваях – Wired
Усі новини...
Реклама: