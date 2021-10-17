В России впервые обнаружили более 34 тысяч случаев COVID за сутки

Суточный прирост новых заболевших COVID-19 в РФ составил 34 303 случая, это новое максимальное значение за всю пандемию.

Источник: Интерфакс со ссылкой на данные оперативного штаба

Детали: В Москве за сутки выявили 6 740 случаев заражения, в Санкт-Петербурге – 3 323, в Московской области – 2 759, и это максимум за всю пандемию.

Также в пятерку регионов с самым большим числом новых пациентов входят Самарская область (896 случаев) и Нижегородская область (711).

За сутки 16 октября в РФ подтверждено 997 смертей от коронавируса. Это меньше, чем днем ранее, когда был зафиксирован антирекорд по смертности за всю пандемию – 1 002 умерших.

Больше всего пациентов скончалось в Москве – 70, в Петербурге – 65, в Краснодарском крае – 39.

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