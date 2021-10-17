Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В России впервые обнаружили более 34 тысяч случаев COVID за сутки

Воскресенье, 17 октября 2021, 17:39
AFP VIA GETTY IMAGES

Суточный прирост новых заболевших COVID-19 в РФ составил 34 303 случая, это новое максимальное значение за всю пандемию.

Источник: Интерфакс со ссылкой на данные оперативного штаба

Детали: В Москве за сутки выявили 6 740 случаев заражения, в Санкт-Петербурге – 3 323, в Московской области – 2 759, и это максимум за всю пандемию.

Также в пятерку регионов с самым большим числом новых пациентов входят Самарская область (896 случаев) и Нижегородская область (711).

За сутки 16 октября в РФ подтверждено 997 смертей от коронавируса. Это меньше, чем днем ранее, когда был зафиксирован антирекорд по смертности за всю пандемию – 1 002 умерших.

Больше всего пациентов скончалось в Москве – 70, в Петербурге – 65, в Краснодарском крае – 39.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Темы: Росcиякоронавирус
powered by lun.ua
Главное сегодня

Рада изменила статус НАБУ и привела его в соответствие с Конституцией

Стефанчук созывает внеочередное заседание Рады

В ковид-больнице на Харьковщине мужчина устроил погром после смерти матери

ГБР проверяет причастность Медведчука к махинациям с российским дизелем

Нардепа Буймистер исключили из фракции "Слуга народа"

Министр Абрамовский уже написал заявление на увольнение – Арахамия

Все новости...
Росcия
Коронавирус: в оккупированном РФ Крыму очередной рекорд заражений
Россия наращивает продажи своих препаратов, не признанных вакцинами
На игре премьер-лиги РФ футболисты устроили драку на поле "стенка на стенку"
Последние новости
18:52
ФБР обыскивает дом олигарха Дерипаски в Вашингтоне – NBC
18:42
В Житомире усиливают карантин: регион движется в "красную" зону
18:29
Ученые доказали неэффективность препарата, который использовался для лечения COVID-19
18:15
Независимость НБУ: Рада приняла пакет необходимых для МВФ законов
18:02
За неделю трое невакцинированных львовян остались без конечностей из-за осложнений COVID-19
17:56
В ЕС приветствовали принятие закона о статусе НАБУ
17:56
видеоПравительство Молдовы обсудит отмену перевода часов
17:54
Закрытие межбанка: гривня стабильна
17:51
Украинцы поддержали петицию об обязательном видеонаблюдении в детсадах
17:45
Рада изменила статус НАБУ и привела его в соответствие с Конституцией
Все новости...