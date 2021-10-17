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Зеленський заявив, що не займався відмиванням грошей, хоча офшори використовував

Неділя, 17 жовтня 2021, 21:12
Зеленський заявив, що не займався відмиванням грошей, хоча офшори використовував
фото Дмитра Ларіна, УП

Президент Володимир Зеленський заявив, що розслідування "Слідство.Інфо" за матеріалами Pandora Papers про офшори, які використовував Зеленський і його соратники, не містить нічого нового, і запевнив, що не займався відмиванням грошей.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю телеканалу ICTV

Пряма мова: "Чесно кажучи, сюжет не дуже, я вам кажу як професіонал. По-перше, нічого нового, це було для мене як дежавю. У 2019 році все те саме кіно я бачив на каналах олігарха Порошенка, який показував, тому що розумів, що проти мене бруду ніякого немає".

"Радий, що жодної нової деталі я не побачив. Це говорить про те, що з 2019 року на мене як на президента України нічого товариш Петро так і не знайшов".

Деталі: Зеленський не став заперечувати, що в 2012 році використовував офшорні компанії.

"За часів пана Януковича тоді всі структуризували свій бізнес, особливо бізнес, пов'язаний зі ЗМІ. Всі канали мали компанії за кордоном, абсолютно всі. Тому що це була можливість, щоб на тебе політика не впливала. У "Кварталу 95" була сатира, всі тиснули, всі хотіли впливати. Податкова ходила до нас якщо не щодня, то щотижня, і для таких речей було… називалося "структурування бізнесу" студії "Квартал 95"", - пояснив він.

Разом з тим, президент підкреслив, що ані він, ані жоден член "Кварталу 95" не займалися відмиванням грошей.

"Відмиванням в 2012 році ніяких грошей, і з 2012, і з 2001, і з 2019 не займався ні я, ні жоден член студії "Квартал 95". Ми займалися виключно творчістю", - сказав Зеленський.

Що передувало: 3 жовтня організація "Слідство.Інфо" оприлюднила свій фільм-розслідування "Офшор 95", що базується на глобальному витоку документів Pandora Papers.

Документи частково підтвердили схему переказування коштів від структур олігарха Ігоря Коломойського до офшорних фірм президента Володимира Зеленського та його соратників.

Катерина Тищенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Зеленськийофшори
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