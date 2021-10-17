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Зеленский заявил, что не занимался отмыванием денег, хотя оффшоры использовал

Воскресенье, 17 октября 2021, 21:12
фото Дмитрия Ларина, УП

Президент Владимир Зеленский заявил, что расследование "Слидство.Инфо" по материалам Pandora Papers об оффшорах, которые использовал Зеленский и его соратники, не содержит ничего нового, и заверил, что не занимался отмыванием денег.

Источник: Зеленский в интервью телеканалу ICTV

Прямая речь: "Честно говоря, сюжет не очень, я вам говорю как профессионал. Во-первых, ничего нового, это было для меня как дежавю. В 2019 году все то же кино я видел на каналах олигарха Порошенко, который показывал, потому что понимал, что против меня грязи никакой нет".

"Рад, что никаких новых деталей я не увидел. Это говорит о том, что с 2019 года на меня как на президента Украины ничего товарищ Петр так и не нашел".

Детали: Зеленский не стал отрицать, что в 2012 году использовал оффшорные компании.

"Во времена Януковича тогда все структурировали свой бизнес, особенно бизнес, связанный со СМИ. Все каналы имели компании за рубежом, абсолютно все. Потому что это была возможность, чтобы на тебя политика не влияла. У "Квартала 95" была сатира, все давили, все хотели влиять. Налоговая ходила к нам если не ежедневно, то еженедельно, и для таких вещей было... называлось "структурирование бизнеса" студии "Квартал 95"", - пояснил он.

Вместе с тем, президент подчеркнул, что ни он, ни один член "Квартала 95" не занимались отмыванием денег.

"Отмыванием в 2012 году никаких денег, и с 2012, и с 2001, и с 2019 не занимался ни я, ни один член студии "Квартал 95". Мы занимались исключительно творчеством", - сказал Зеленский.

Что предшествовало: 3 октября организация "Слидство.Инфо" обнародовала свой фильм-расследование "Оффшор 95", основанный на глобальной утечке документов Pandora Papers.

Документы частично подтвердили схему перевода средств от структур олигарха Игоря Коломойского к оффшорным фирмам президента Владимира Зеленского и его соратников.

Катерина Тищенко, УП
Темы: Зеленскийоффшоры
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