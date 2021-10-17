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Арахамія вимагає від Грузії звільнити Саакашвілі

Неділя, 17 жовтня 2021, 22:52
Арахамія вимагає від Грузії звільнити Саакашвілі
скріншот відео

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вимагає від Грузії негайно звільнити експрезидента цієї країни, громадянина України, главу Національної ради реформ Міхеїла Саакашвілі.

Джерело: заява Арахамії, опублікована на каналі Саакашвілі в Telegram

Пряма мова: "Ми вимагаємо, щоб Міхеїла Ніколозовича звільнили негайно і повернули в Україну. Він громадянин України, він чиновник високого рангу в Україні, і ми вимагаємо, щоб цей чиновник приїхав в Україну, негайно був звільнений і ми його прийняли тут.

І якщо є якісь юридичні претензії до Міхеїла, то вони повинні бути розглянуті українським судом, в першу чергу, і ця справа має розглядатися в Україні".

Деталі: За словами Арахамії, Саакашвілі "дійсно реформатор і просуває дуже багато реформаторських ідей і тут в Україні".

Передісторія:

  • Саакашвілі наразі перебуває в пенітенціарній установі №12 у Руставі, куди політик був поміщений після затримання 1 жовтня. Він оголосив голодування, називаючи себе політв’язнем, а висунуті проти нього звинувачення - сфабрикованими.
  • Раніше адвокат Саакашвілі заявляв, що він, швидше за все, відмовиться від екстрадиції в Україну. Крім того, грузинський уряд категорично спростував таку можливість
  • Офіційний Київ просив судити Саакашвілі неупереджено і пустити до нього консула. МЗС також обіцяв грузинській владі, що не буде втручатися у її внутрішні справи у контексті переслідування Саакашвілі. 
  • На пресконференції у Трускавці президент Зеленський запевнив суспільство у тому, що експрезидент Грузії не залишиться без підтримки Києва
  • Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що українські дипломати підтримують постійний зв'язок із Саакашвілі.

Читайте також: Контрнаступ Саакашвілі: чи зможе ув'язнений експрезидент перемогти грузинську владу

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Теми: АрахаміяСаакашвілі
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