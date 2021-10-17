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Арахамія вимагає від Грузії звільнити Саакашвілі

Неділя, 17 жовтня 2021, 22:52
скріншот відео

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вимагає від Грузії негайно звільнити експрезидента цієї країни, громадянина України, главу Національної ради реформ Міхеїла Саакашвілі.

Джерело: заява Арахамії, опублікована на каналі Саакашвілі в Telegram

Пряма мова: "Ми вимагаємо, щоб Міхеїла Ніколозовича звільнили негайно і повернули в Україну. Він громадянин України, він чиновник високого рангу в Україні, і ми вимагаємо, щоб цей чиновник приїхав в Україну, негайно був звільнений і ми його прийняли тут.

І якщо є якісь юридичні претензії до Міхеїла, то вони повинні бути розглянуті українським судом, в першу чергу, і ця справа має розглядатися в Україні".

Деталі: За словами Арахамії, Саакашвілі "дійсно реформатор і просуває дуже багато реформаторських ідей і тут в Україні".

Передісторія:

  • Саакашвілі наразі перебуває в пенітенціарній установі №12 у Руставі, куди політик був поміщений після затримання 1 жовтня. Він оголосив голодування, називаючи себе політв’язнем, а висунуті проти нього звинувачення - сфабрикованими.
  • Раніше адвокат Саакашвілі заявляв, що він, швидше за все, відмовиться від екстрадиції в Україну. Крім того, грузинський уряд категорично спростував таку можливість
  • Офіційний Київ просив судити Саакашвілі неупереджено і пустити до нього консула. МЗС також обіцяв грузинській владі, що не буде втручатися у її внутрішні справи у контексті переслідування Саакашвілі. 
  • На пресконференції у Трускавці президент Зеленський запевнив суспільство у тому, що експрезидент Грузії не залишиться без підтримки Києва
  • Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що українські дипломати підтримують постійний зв'язок із Саакашвілі.

Читайте також: Контрнаступ Саакашвілі: чи зможе ув'язнений експрезидент перемогти грузинську владу

Врятувати Саакашвілі: чи може Україна витягнути політика з грузинської в'язниці

Теми: АрахаміяСаакашвілі


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