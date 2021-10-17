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Арахамия потребовал от Грузии освободить Саакашвили

Воскресенье, 17 октября 2021, 22:52
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Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия требует от Грузии немедленно освободить экс-президента этой страны, гражданина Украины, главу Национального совета реформ Михеила Саакашвили.

Источник: заявление Арахамии, опубликованное на канале Саакашвили в Telegram

Прямая речь: "Мы требуем, чтобы Михаила Николозовича освободили немедленно и вернули в Украину. Он гражданин Украины, он чиновник высокого ранга в Украине, и мы требуем, чтобы этот чиновник приехал в Украину, немедленно был освобожден и мы его приняли здесь.

И если есть какие-то юридические претензии к Михаилу, то они должны быть рассмотрены украинским судом, в первую очередь, и это дело должно рассматриваться в Украине".

Детали: По словам Арахамии, Саакашвили "действительно реформатор и продвигает очень много реформаторских идей и здесь в Украине".

Предыстория:

  • Саакашвили сейчас находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави, куда политик был помещен после задержания 1 октября. Он объявил голодовку, называя себя политзаключенным, а выдвинутые против него обвинения - сфабрикованными.
  • Адвокат Саакашвили ранее заявлял, что тот, скорее всего, откажется от экстрадиции в Украину. Кроме того, грузинское правительство категорически опровергло такую возможность.
  • Официальный Киев просил судить Саакашвили беспристрастно и пустить к нему консула. МИД также обещал грузинской власти, не будет вмешиваться в ее внутренние дела в контексте преследования Саакашвили.
  • На пресс конференции в Трускавце президент Зеленский заверил общество в том, что экс-президент Грузии не останется без поддержки Киева.
  • Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что украинские дипломаты поддерживают постоянную связь с Саакашвили.

Читайте также: Контрнаступление Саакашвили: сможет ли заключенный экс-президент победить грузинскую власть

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Украинская правда
Темы: Арахамия Саакашвили
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