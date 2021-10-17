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Білла Клінтона виписали з лікарні

Неділя, 17 жовтня 2021, 23:45
Getty Images

Експрезидента США Білла Клінтона виписали з лікарні у Південній Каліфорнії.

Джерело: AP

Деталі: Колишній президент покинув Медичний центр Ірвінского університету Каліфорнії близько 8 години ранку зі своєю дружиною Хілларі Клінтон.

Одягнений у джинси, спортивну куртку і в масці, він повільно вийшов із лікарні й зупинився, щоб потиснути руки лікарям і медсестрам, які вишикувалися на тротуарі.

Він підняв палець вгору, коли репортер запитав, як він себе почуває, і вони з Хілларі Клінтон сіли в чорний позашляховик. Пізніше Клінтони попрямували до аеропорту.

Доктор Альпеш Н. Амін у заяві повідомив, що у Клінтона "температура і кількість лейкоцитів нормалізувалися, і він повернеться додому в Нью-Йорк, щоб закінчити курс антибіотиків".

Що передувало: 15 жовтня 42-го президента Сполучених Штатів Білла Клінтона госпіталізували через "інфекцію, не пов'язану з Covid-19".

16 жовтня повідомлялося, що стан здоров'я Клінтона покращується, але він залишиться в каліфорнійській лікарні, щоб внутрішньовенно отримувати антибіотики.

Українська правда
Теми: КлінтонСША


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