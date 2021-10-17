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Билла Клинтона выписали из больницы

Воскресенье, 17 октября 2021, 23:45
Getty Images

Экс-президента США Билла Клинтона выписали из больницы в Южной Калифорнии.

Источник: AP

Детали: Бывший президент покинул Медицинский центр Ирвинского университета Калифорнии около 8 часов утра со своей женой Хиллари Клинтон.

Одетый в джинсы, спортивную куртку и в маске, он медленно вышел из больницы и остановился, чтобы пожать руки докторам и медсестрам, выстроившимся на тротуаре.

Он поднял палец вверх, когда репортер спросил, как он себя чувствует, и они с Хиллари Клинтон сели в черный внедорожник. Позже Клинтоны направились в аэропорт.

Доктор Альпеш Н. Амин в заявлении сообщил, что у Клинтона "температура и количество лейкоцитов нормализовались, и он вернется домой в Нью-Йорк, чтобы закончить курс антибиотиков".

Что предшествовало: 15 октября 42-го президента Соединенных Штатов Билла Клинтона госпитализировали из-за "инфекции, не связанной с Covid-19".

16 октября сообщалось, что состояние здоровья Клинтона улучшается, но он останется в калифорнийской больнице, чтобы внутривенно получать антибиотики.

Украинская правда
Темы: КлинтонСША
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