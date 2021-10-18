Місіонерська група підтвердила викрадення на Гаїті 16 американців та канадця
Понеділок, 18 жовтня 2021, 01:40
Служби християнської допомоги штату Огайо підтвердили, що група місіонерів була викрадена на Гаїті.
Джерело: Reuters з посиланням на Служби християнської допомоги штату Огайо
Деталі: Служби заявили, що у них немає інформації ні про те, хто стоїть за викраденням, ні про те, куди викрадачі відвезли групу. В заяві організації зазначається, що вони шукають "Божих вказівок для вирішення проблеми, і влада шукає способи допомогти".
Передісторія:
- 17 жовтня видання NYT повідомило, що банда в Порт-о-Пренсі, столиці Гаїті, викрала до 17 християнських місіонерів із США та членів їхніх сімей, включаючи дітей.
- Група була на Гаїті, щоб відвідати дитячий будинок.
- Місіонерів викрали з автобуса, який прямував до аеропорту.