Місіонерська група підтвердила викрадення на Гаїті 16 американців та канадця

Служби християнської допомоги штату Огайо підтвердили, що група місіонерів була викрадена на Гаїті.

Джерело: Reuters з посиланням на Служби християнської допомоги штату Огайо

Деталі: Служби заявили, що у них немає інформації ні про те, хто стоїть за викраденням, ні про те, куди викрадачі відвезли групу. В заяві організації зазначається, що вони шукають "Божих вказівок для вирішення проблеми, і влада шукає способи допомогти".

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