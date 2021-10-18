Миссионерская группа подтвердила похищение на Гаити 16 американцев и канадца

Службы христианской помощи штата Огайо подтвердили, что группа миссионеров была похищена на Гаити.

Источник: Reuters со ссылкой на Службу христианской помощи штата Огайо

Детали: Службы заявили, что у них нет информации ни о том, кто стоит за похищением, ни о том, куда похитители увезли группу. В заявлении организации отмечается, что они ищут "Божьих указаний для решения проблемы, и власть ищет способы помочь".

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