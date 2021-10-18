Миссионерская группа подтвердила похищение на Гаити 16 американцев и канадца
Понедельник, 18 октября 2021, 01:40
Службы христианской помощи штата Огайо подтвердили, что группа миссионеров была похищена на Гаити.
Источник: Reuters со ссылкой на Службу христианской помощи штата Огайо
Детали: Службы заявили, что у них нет информации ни о том, кто стоит за похищением, ни о том, куда похитители увезли группу. В заявлении организации отмечается, что они ищут "Божьих указаний для решения проблемы, и власть ищет способы помочь".
Предыстория:
- 17 октября издание NYT сообщило, что банда в Порт-о-Пренсе, столице Гаити, похитила до 17 христианских миссионеров из США и членов их семей, включая детей.
- Группа была на Гаити, чтобы навестить детский дом.
- Миссионеров похитили из автобуса, который следовал в аэропорт.