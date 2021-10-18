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Миссионерская группа подтвердила похищение на Гаити 16 американцев и канадца

Понедельник, 18 октября 2021, 01:40
Миссионерская группа подтвердила похищение на Гаити 16 американцев и канадца
Michael M. Santiago/Getty Images

Службы христианской помощи штата Огайо подтвердили, что группа миссионеров была похищена на Гаити.

Источник: Reuters со ссылкой на Службу христианской помощи штата Огайо

Детали: Службы заявили, что у них нет информации ни о том, кто стоит за похищением, ни о том, куда похитители увезли группу. В заявлении организации отмечается, что они ищут "Божьих указаний для решения проблемы, и власть ищет способы помочь".

Предыстория:

  • 17 октября издание NYT сообщило, что банда в Порт-о-Пренсе, столице Гаити, похитила до 17 христианских миссионеров из США и членов их семей, включая детей.
  • Группа была на Гаити, чтобы навестить детский дом.
  • Миссионеров похитили из автобуса, который следовал в аэропорт.

Темы: СШАКанада
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