Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Миссионерская группа подтвердила похищение на Гаити 16 американцев и канадца

Понедельник, 18 октября 2021, 01:40
Michael M. Santiago/Getty Images

Службы христианской помощи штата Огайо подтвердили, что группа миссионеров была похищена на Гаити.

Источник: Reuters со ссылкой на Службу христианской помощи штата Огайо

Детали: Службы заявили, что у них нет информации ни о том, кто стоит за похищением, ни о том, куда похитители увезли группу. В заявлении организации отмечается, что они ищут "Божьих указаний для решения проблемы, и власть ищет способы помочь".

Предыстория:

  • 17 октября издание NYT сообщило, что банда в Порт-о-Пренсе, столице Гаити, похитила до 17 христианских миссионеров из США и членов их семей, включая детей.
  • Группа была на Гаити, чтобы навестить детский дом.
  • Миссионеров похитили из автобуса, который следовал в аэропорт.

Темы: СШАКанада
powered by lun.ua
Главное сегодня

Сын Шефира получил из бюджета 600 тысяч гривен – BIHUS info

Зеленский уверен, что до конца года в Украине появится глава САП

Новости 18 октября: ответ Медведчука Зеленскому, проверка COVID-сертификатов

ЕС удалит Украину из списка безопасных стран из-за всплеска коронавируса - СМИ

"Слуги" решили выгнать из фракции нардепку, которая не поддержала закон об олигархах

видеоВ Кривом Роге нашли мертвым брата погибшего 2 месяца назад мэра Павлова

Все новости...
США
Билла Клинтона выписали из больницы
США предложили Турции самолеты F-16 после исключения из программы F-35
Власти Кабо-Верде, где "прячется" Поклонская, выдали США посланника Мадуро
Последние новости
05:45
Госдеп заявляет, что США не предлагали Турции самолетов F-16 – СМИ
04:46
В Черниговской области от коронавируса умер подросток
03:48
"Призываю спецназ и полицию не разгонять мирные протесты" – Саакашвили
02:55
Трамп судится против комитета, который расследует штурм Капитолия
02:18
США и Грузия подписали меморандум в сфере обороны
01:26
Сын Шефира получил из бюджета 600 тысяч гривен – BIHUS info
00:32
Комендантский час и закрытые магазины – в Латвии вводят локдаун
23:57
От коронавируса умерла заслуженная артистка Украины Мария Гонта
23:29
В Украине возвращается тепло до + 21°
23:06
Боррель: ЕС готов ввести санкции против "Белавиа" из-за наплыва мигрантов
Все новости...