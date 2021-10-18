COVID-19: Україна — четверта у світі за смертністю на добу
Понеділок, 18 жовтня 2021, 05:57
16 жовтня у світі виявили 301 738 нових випадків COVID-19.
Джерело: Worldometers
Деталі: Зокрема в Британії – 45 140 випадків, в Росії - 34 303, в Туреччині – 24 114.
Крім того, у США – 17 947 заражень, в Індії - 14 289.
Україна з 11 288 випадками на 8 місці у світі між Іраном та Таїландом. У Європі Україна четверта.
4 235 людей у світі за добу померли. За цим показником Україна на четвертому місці у світі і на третьому в Європі.
Нагадаємо: 16 жовтня в Україні виявили ще 11 288 випадків COVID-19, більше двох сотень хворих померли, 4,7 тисячам громадян знадобилася госпіталізація.
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Українська правда