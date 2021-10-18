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COVID-19: Україна — четверта у світі за смертністю на добу

Понеділок, 18 жовтня 2021, 05:57

16 жовтня у світі виявили 301 738 нових випадків COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема в Британії – 45 140 випадків, в Росії -  34 303, в Туреччині – 24 114.

Крім того, у США – 17 947 заражень, в Індії - 14 289.

 

Україна з 11 288 випадками на 8 місці у світі між Іраном та Таїландом. У Європі Україна четверта.

4 235 людей у світі за добу померли. За цим показником Україна на четвертому місці у світі і на третьому в Європі.

Нагадаємо: 16 жовтня в Україні  виявили ще 11 288 випадків COVID-19, більше двох сотень хворих померли, 4,7 тисячам громадян знадобилася госпіталізація.

Знати більше:

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Українська правда
Теми: коронавірус


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