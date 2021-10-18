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COVID-19: Украина — четвертая в мире по смертности в сутки

Понедельник, 18 октября 2021, 05:57

16 октября в мире обнаружили 301 738 новых случаев COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в Великобритании - 45 140 случаев, в России - 34 303, в Турции - 24 114.

Кроме того, в США - 17 947 заражений, в Индии - 14 289.

 

Украина с 11 288 случаями на 8 месте в мире между Ираном и Таиландом. В Европе Украина четвертая.

4235 людей в мире за сутки умерли. По этому показателю Украина на четвертом месте в мире и на третьем в Европе.

Напомним: 16 октября в Украине обнаружили еще 11 288 случаев COVID-19, более двух сотен больных умерли, 4,7 тысячам граждан понадобилась госпитализация.

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Темы: коронавирус
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