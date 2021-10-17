Коронавірус: ще 11,3 тисячі заражень, 219 хворих померли

В Україні в суботу, 16 жовтня, виявили ще 11 288 випадків Covid, більше двох сотень хворих померли, 4,7 тисячам громадян знадобилася госпіталізація.

Джерело: дані МОЗ

Деталі: Серед 11 288 нових хворих - 1 086 дитини. Захворіли 154 медпрацівники.

Також за минулу добу було госпіталізовано 4 747 людей, летальних випадків – 219.

Одужала 3 541 особа.

Найбільше нових випадків у суботу – на Одещині (1396) та Харківщині (948).

Нагадаємо:

Станом на суботу Україна з 12 983 хворими (виявленими у п’ятницю) опинилася на 7 місці у світі між Індією та Бразилією. У Європі Україна четверта.

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