Covid в Україні: 9 524 хворих і 3 127 госпіталізованих за добу 

У неділю 17 жовтня в Україні зафіксували 9 524 випадки захворювання на коронавірусну хворобу й 177 летальних випадків від неї, госпіталізували з Covid-19 чи підозрою на нього 3 127 осіб, одужала 3 421 особа.

Джерело: Facebook Міністерства охорони здоров'я і Telegram Коронавірус у регіонах

Деталі: Серед нових хворих 790 дітей і 122 медпрацівника.

Найбільше випадків захворювання за останню добу зафіксували у таких областях: Одеська – 1 367, Харківська – 823, Дніпропетровська – 782, Житомирська – 703, Львівська – 546, Запорізька – 542, Донецька – 537.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 644 694 осіб, з них 2 329 418 осіб одужали, 60 810 осіб померли.

Від початку вакцинальної кампанії повністю щепилися проти коронавірусу 6 490 162 людини, першу дозу вакцини отримали 7 956 095 людей.

У неділю 17 жовтня проти Covid-19 було вакциновано 55 897 людей: першу дозу вакцини отримали 33 680 людей, другу дозі – 22 217 людей.

УП

Нагадаємо: У світі 16 жовтня виявили 301 738 нових випадків Covid-19. Україна з 11 288 випадками була на 8 місці у світі і на 4-му місці в Європі. Тоді 4 235 людей померли у світі за добу. За цим показником Україна була на 4-му місці у світі і на 3-му в Європі.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП