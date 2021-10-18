Covid в Украине: 9 524 больных и 3 127 госпитализированных за сутки

В воскресенье 17 октября в Украине зафиксировали 9 524 случая заболевания коронавирусной болезнью и 177 летальных случаев от нее, госпитализировали с Covid-19 или подозрением на него 3 127 человек, выздоровел 3 421 человек.

Источник: Facebook Министерства здравоохранения и Telegram Коронавірус у регіонах

Детали: Среди новых больных 790 детей и 122 медработника.

Больше всего случаев заболевания за последние сутки зафиксировали в следующих областях: Одесская – 1 367, Харьковская – 823, Днепропетровская – 782, Житомирская – 703, Львовская – 546, Запорожская – 542, Донецкая – 537.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 644 694 человек, из них 2 329 418 человек выздоровели, 60 810 человек умерли.

С начала прививочной кампании полностью прививались против коронавируса 6 490 162 человека, первую дозу вакцины получили 7 956 095 человек.

В воскресенье 17 октября против Covid-19 было вакцинировано 55 897 человек: первую дозу вакцины получили 33 680 человек, вторую дозе – 22 217 человек.

УП

Напомним: В мире 16 октября обнаружили 301 738 новых случаев Covid-19. Украина с 11 288 случаями была на 8 месте в мире и на 4-м месте в Европе. Тогда 4 235 человек умерли в мире за сутки. По этому показателю Украина была на 4-м месте в мире и на 3-м в Европе.

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