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СММ ОБСЄ заблокована лише в Донецьку, на Луганщині місія працює

Понеділок, 18 жовтня 2021, 09:07
Фото з Facebook OSCE SMM

Незважаючи на призупинення роботи в окупованому Донецьку, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ продовжує свою діяльність на непідконтрольній українській владі частині Луганської області.

Джерело: відповідь пресслужби ОБСЄ на запит телеканалу "Дом"

Дослівно: "У зв'язку з протестом навпроти готелю, де в непідконтрольному уряду Донецьку проживають члени місії, СММ не має можливості відправити з нього патрулі для виконання доручених їй завдань. Патрулювання в непідконтрольних уряду районах у Луганській області триває згідно з мандатом Місії".

Деталі: ОБСЄ закликає сторони усунути будь-які перешкоди свободі пересування спостерігачів місії.

В організації нагадали, що СММ ОБСЄ в Україні доручено встановлювати факти і інформувати про них, місія діє відповідно до принципів неупередженості та прозорості.

"Місія не дає оцінок, всі відповідні спостереження включаються в звіти СММ, доступні широкому загалу на веб-сайті ОБСЄ", – наголосили у пресслужбі.

Цьому передувало: 17 жовтня Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ призупинила роботу в окупованому Донецьку з міркувань безпеки. Це рішення пов'язане з проведенням 15-16 жовтня мітингу прихильників так званої "ДНР" в Донецьку біля входу в готель Park Inn, у якому розташований офіс ОБСЄ.

Теми: ДонбасОБСЄДонецькДонецька областьЛуганська область


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