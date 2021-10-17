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ОБСЄ призупинила місію на Донбасі через протести сепаратистів

Неділя, 17 жовтня 2021, 17:59
фото Радіо Свобода

ОБСЄ призупинила свою спостережну місію на сході України після протестів біля її штаб-квартири в окупованому Донецьку.

Джерело: голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Яшар Халіт Чевік у коментарі Reuters

Пряма мова Чевіка: "Через стурбованість за нашу безпеку і з правил і міркувань безпеки ми призупинили наші операції".

Деталі: У суботу близько 200 проросійських демонстрантів пікетували спостерігачів ОБСЄ, вимагаючи звільнення "офіцера" бойовиків, затриманого українськими військовими минулого тижня.

Агентство відзначає, що місія вже стикалася з протестами окупантів, але цього разу демонстранти, схоже, заблокували вхід до готелю, де базуються спостерігачі.

У той же час, Чевік зазначив, що спостерігачі поки не відчули загрози з боку протестувальників.

Що передувало: У середу, 13 жовтня, українські військовослужбовці затримали чоловіка, який під приводом розмінування території вів розвідку залишених Збройними силами України позицій поблизу Золотого. Пізніше виявилося, що затриманий - громадянин Росії Андрій Косяк.

Служба безпеки України встановила, що Косяк здійснював розвідку, він має кримінальне минуле. Йому оголосили підозру. На мобільному пристрої даного представника незаконних збройних формувань українські силовики виявили відео його участі в обстрілі позицій ЗСУ.

Медіа РФ ввечері в четвер опублікували реакцію представників ОРЛО на затримання Косяка. "ЛНР припинила всі контакти з Києвом у Спільному центрі з контролю за припиненням вогню до повернення свого офіцера, затриманого вчора київськими силовиками на лінії розмежування. У Луганську заявляють, що офіцер був затриманий під час узгоджених з ОБСЄ робіт на КПП "Первомайськ - Золоте", - йшлося в повідомленні.

Українська правда
Теми: ОБСЄ


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