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СММ ОБСЕ заблокирована только в Донецке, в Луганской области миссия работает

Понедельник, 18 октября 2021, 09:07
СММ ОБСЕ заблокирована только в Донецке, в Луганской области миссия работает
Фото из Facebook OSCE SMM

Несмотря на приостановку работы в оккупированном Донецке, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ продолжает свою деятельность на неподконтрольной украинской власти части Луганской области. 

Источник: ответ пресс-службы ОБСЕ на запрос телеканала "Дом"

Дословно: "В связи с протестом напротив отеля, где в неподконтрольном правительству Донецке проживают члены миссии, СММ не имеет возможности отправить из него патрули для выполнения порученных ей задач. Патрулирование в неподконтрольных правительству районах в Луганской области продолжается согласно мандату Миссии".

Детали: ОБСЕ призывает стороны устранить любые препятствия свободе передвижения наблюдателей миссии.

В организации напомнили, что СММ ОБСЕ в Украине поручено устанавливать факты и информировать о них, миссия действует в соответствии с принципами беспристрастности и прозрачности.

"Миссия не дает оценок, все соответствующие наблюдения включаются в отчеты СММ, доступные широкой общественности на вебсайте ОБСЕ", – подчеркнули в пресс-службе.

Этому предшествовало: 17 октября Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ приостановила работу в оккупированном Донецке из соображений безопасности. Это решение связано с проведением 15-16 октября митинга сторонников так называемой "ДНР" в Донецке у входа в отель Park Inn, в котором расположен офис ОБСЕ.

Темы: ДонбассОБСЕДонецкДонецкая областьЛуганская область
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