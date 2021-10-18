У Києві зростає кількість смертей від covid – за добу померли 22 людини
За добу 17 жовтня у столиці померли від коронавірусу 22 людини, covid діагностували ще 416 мешканцям міста.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook
Пряма мова Кличка: "416 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. 22 летальних випадки від вірусу".
Деталі: Найбільше випадків захворювання виявили у Дніпровському (99), Оболонському (88) та в Дарницькому (62) районах.
68 хворих на коронавірус госпіталізували, також поклали в лікарні 343 людини з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.
Загалом з початку пандемії у столиці вже 244 646 підтверджених випадки коронавірусу, 5 686 хворих померли, подолали вірус 224 570 мешканців столиці, з них 229 за минулу добу.
Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП
Передісторія:
- З 30 вересня у Києві щоденно фіксують від 10 до 25 смертей від коронавірусу.
- 12 жовтня у Києві підтвердили 978 випадків захворювання на коронавірус, 19 хворих померли. Кличко заявив, що у столиці та Україні ситуація із розповсюдженням коронавірусу стрімко погіршується.