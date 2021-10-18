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У Києві зростає кількість смертей від covid – за добу померли 22 людини

Понеділок, 18 жовтня 2021, 10:15
Фото pixabay.com

За добу 17 жовтня у столиці померли від коронавірусу 22 людини, covid діагностували ще 416 мешканцям міста.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова Кличка: "416 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. 22 летальних випадки від вірусу".

Деталі: Найбільше випадків захворювання виявили у Дніпровському (99), Оболонському (88) та в Дарницькому (62) районах.  

68 хворих на коронавірус госпіталізували, також поклали в лікарні 343 людини з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Загалом з початку пандемії у столиці вже 244 646 підтверджених випадки коронавірусу, 5 686 хворих померли, подолали вірус 224 570 мешканців столиці, з них 229 за минулу добу.  

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Передісторія:

  • З 30 вересня у Києві щоденно фіксують від 10 до 25 смертей від коронавірусу.
  • 12 жовтня у Києві підтвердили 978 випадків захворювання на коронавірус, 19 хворих померли. Кличко заявив, що у столиці та Україні ситуація із розповсюдженням коронавірусу стрімко погіршується.

Українська правда
Теми: Київкоронавірус


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